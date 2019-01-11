Mücevher İhracatı 2018'de %35 Arttı

Mücevher ihracatı içinde en büyük pay, yüzde 48'lik oranıyla işlenmemiş veya yarı işlenmiş altından elde edilirken, 1 milyar 920 milyon 283 bin 434 dolar ile altından mamul mücevherci ve kuyumcu eşyası yüzde 44'lük pay ile ikinci en çok ihraç edilen mücevher ürünü oldu.

Mücevher İhracatçıları Birliği, 2018 yılı mücevher ihracatına ilişkin rakamları açıkladı.

Buna göre; 1 Ocak 2018 – 31 Aralık 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilen mücevher ihracatı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 35 artışla 4 milyar 410 milyon 461 bin 204 dolar olarak gerçekleşti.

Aylara göre en fazla ihracat miktarı, 896 milyon dolarla Ağustos ayında gerçekleştirilirken, en düşük ihracat ise 142 milyon dolarla Ocak ayında elde edildi.

Mücevher İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kamar, ihracat rakamlarına ilişkin yaptığı değerlendirmede, ülke ekonomisine sağladığı katma değer dolayısıyla sektörün gösterdiği performanstan son derece memnun olduklarını belirterek, şunları söyledi:

"2018 yılında yaşadıklarımız çerçevesinde mevcut performansı değerlendirirsek mücevher, ülkemiz adına öncelik arz eden, stratejik bir sektör olarak karşımıza çıkıyor. Türkiye, artık ciddi bir oranda mücevher ihraç eden ülkeler arasında yer alıyor. Finansal araçlar arasında dengelerin değiştiği bir dönemde mücevher ihracatının artması ve mücevhere olan ilginin katlanarak devam etmesi, geleceğe umutla bakmamızı sağlıyor. Dünya standartlarındaki işçilik kalitemizle üretim kapasitemizi daha da artırmalı, yeni pazarlarda yer almak adına girişimlerimizi yoğunlaştırmalıyız. Bu çerçevede uluslararası mücevher fuarlarına katılıyor, alım heyetleri düzenliyor, mücevher tasarım yarışması düzenliyor, tasarımcıları yurt dışı eğitime gönderiyor ve yurt dışından tasarım konusunda uzmanları eğitim vermek üzere ülkemize getiriyor, ülkemiz mücevher mesleki eğitiminin kalitesini arttırmak için okulların teknik alt yapısını güçlendirici çalışmalar yürütüyoruz. Sektör olarak tasarım tarafımızı güçlendirmeliyiz, böylelikle adeta bir sacayağı şeklindeki tasarım – işçilik – üretim kapasitesi faktörlerini tamamlayarak hedeflerimize yelken açabiliriz. Bulunduğumuz coğrafya itibarıyla doğu ile batı arasında köprü görevi gören bir ülke olarak ihracat hacmimizi bu yıl daha yükseklere taşıyacağımıza inancımız tam."

EN BÜYÜK PAY İŞLENMEMİŞ VEYA YARI İŞLENMİŞ ALTIN'DA

Toplam mücevher ihracatı miktarının yüzde 48'i işlenmemiş veya yarı işlenmiş altın, yüzde 44'ü altından mamul mücevherci ve kuyumcu eşyası, yüzde 3'ü pırlantalı altından mamul mücevherci eşyası ve aksamı, yüzde 2'si gümüşten mamul mücevherci ve kuyumcu eşyası, yüzde 1'i kıymetli metallerin, kıymetli metallerle kaplama metallerin döküntüleri ve artıkları ve kalan yüzde 1'i tabii inci veya kültür incileri kıymetli/yarı kıymetli taşlar ve bunlardan meydana gelen mamul eşyalardan oluşuyor.

EN FAZLA İHRACAT AVRUPA BİRLİĞİ'NE

Geçen sene gerçekleştirilen toplam ihracatın içindeki en büyük payı yüzde 28'lik dilim ve 1 milyar 234 milyon dolar ile Avrupa Birliği ülkeleri aldı. Avrupa Birliği Ülkeleri'ni yüzde 25'lik pay ve 1 milyar 94 milyon dolar ile Diğer Avrupa Ülkeleri, yüzde 23'lük pay ve 1 milyar 22 milyon dolar ile Yakın ve Orta Doğu Asya, 441 milyon dolar ile Diğer Asya, 313 milyon dolar ile Kuzey Amerika ve 155 milyon dolarla Kuzey Afrika ülkeleri takip etti.

Bir önceki yıla oranla 2018 yılında ülke grupları bazında yapılan mücevher ihracatı, Avrupa Birliği'nde yüzde 164, Diğer Avrupa'da yüzde 565, Diğer Asya'da yüzde 104, Kuzey Amerika'da yüzde 16 ve Kuzey Afrika'da yüzde 83 artış yaşarken Yakın ve Orta Doğu Asya'ya yapılan ihracat yüzde 49 azaldı.