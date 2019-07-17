Son Dakika Haberleri: Mücevher ihracatı, Haziran'da yüzde 9,52 arttı
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Mücevher ihracatı, Haziran'da yüzde 9,52 arttı

3 saat önce

Haziran ayında gerçekleştirilen 216,7 milyon dolarlık ihracatın lider ürün grubu, yüzde 49'luk pay ve 105,7 milyon dolarla işlenmemiş veya yarı işlenmiş altın oldu.

Mücevher ihracatı, Haziran'da yüzde 9,52 arttı, System.String[]
Haziran ayında gerçekleştirilen 216,7 milyon dolarlık ihracatın lider ürün grubu, yüzde 49'luk pay ve 105,7 milyon dolarla işlenmemiş veya yarı işlenmiş altın oldu.
Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 04:32 
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