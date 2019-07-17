Mücevher ihracatı, Haziran'da yüzde 9,52 arttı

Haziran ayında gerçekleştirilen 216,7 milyon dolarlık ihracatın lider ürün grubu, yüzde 49'luk pay ve 105,7 milyon dolarla işlenmemiş veya yarı işlenmiş altın oldu.

Haziran ayında gerçekleştirilen 216,7 milyon dolarlık ihracatın lider ürün grubu, yüzde 49'luk pay ve 105,7 milyon dolarla işlenmemiş veya yarı işlenmiş altın oldu.

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