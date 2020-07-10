Mücevher ihracatı haziranda yüzde 60 arttı - Son Dakika

Mücevher ihracatı haziranda yüzde 60 arttı

Türkiye'nin mücevher ihracatı, 1-30 Haziran tarihlerinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 60 artışla 345 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye'nin mücevher ihracatı, 1-30 Haziran tarihlerinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 60 artışla 345 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Mücevher İhracatçıları Birliği, haziran ayına ilişkin mücevher ihracatı rakamlarını açıkladı. Buna göre, 1-30 Haziran tarihlerinde gerçekleşen mücevher ihracatı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 60 artışla 345 milyon dolar oldu.


Yılın ilk altı ayındaki toplam mücevher ihracatı ise yüzde 2,4 düşerek 1,6 milyar dolar seviyesinde kayıtlara geçti.

Açıklamaya göre, 2020 yılının ilk altı ayında gerçekleşen mücevher ihracatındaki en büyük pay, yüzde 74'lük artışla külçe altın olarak bilinen "İşlenmemiş veya Yarı İşlenmiş Altın" olurken, diğer ürün gruplarından altın, pırlanta ve gümüş ihracatı ise yüzde 44 düştü.

Ayrıca mücevher sektörü, haziran ayında geçen senenin aynı dönemine oranla ihracatını en çok artıran ikinci sektör oldu.

Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 11:03 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mücevher ihracatı haziranda yüzde 60 arttı - Son Dakika
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