Mücevher ihracatı mart ayında yüzde 48 arttı

Türk mücevher sektörü, martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 48 artışla 340 milyon dolarlık, ilk çeyrekte ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9 artışla 976 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Mücevher İhracatçıları Birliği, sektörün mart ayı ve ilk çeyrek rakamlarını açıkladı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerinden derlenen bilgilere göre, mücevher sektöründe Mart 2021'de bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 48 artışla 340 milyon 12 bin 661 dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Böylelikle yılın ilk çeyreğindeki mücevher ihracatı, geçen yılın ilk çeyreğine göre yüzde 9 artışla 976 milyon dolar oldu.

Yılın ilk 3 ayında en fazla ihracat, 157,5 milyon dolarla Birleşik Arap Emirlikleri'ne gerçekleştirildi. Birleşik Arap Emirlikleri'ni 143,5 milyon dolarla ABD ve 87,6 milyon dolarla Hong Kong takip etti.

Martta en çok "Altından Mamul Mücevherci ve Kuyumcu Eşyası" ihraç edildi

Ürün gruplarına bakıldığında 2021 yılı mart ayında en çok ihraç edilen ürün grubu 244,4 milyon dolarla "Altından Mamul Mücevherci ve Kuyumcu Eşyası" oldu. Bu grubu 47,2 milyon dolarla "İşlenmemiş veya Yarı İşlenmiş Altın" ve 13,6 milyon dolarla da "Pırlantalı Altından Mücevherci Eşyası ve Aksamı" grupları takip etti.

Mart ayında ürün grupları ve ihracat rakamları şöyle sıralandı:

Ürün Grubu İhracat Değeri (Milyon $) Altından Mamul Mücevherci ve Kuyumcu Eşyası 244.497.437,57 İşlenmemiş veya Yarı İşlenmiş Altın 47.207.044,49 Pırlantalı Altından Mücevherci Eşyası ve Aksamı 13.602.249,11 Gümüşten Mamul Mücevherci ve Kuyumcu Eşyası 13.268.809,25 Kıymetli Metallerin/Kıymetli Metallerle Kaplama Metallerin Döküntüleri & Artıkları 10.123.872,95 İşlenmemiş veya Yarı İşlenmiş Diğer Kıymetli Metaller 3.946.991,97 İşlenmemiş veya Yarı İşlenmiş Gümüş 2.389.947,18 Tabii İnci veya Kültür İncileri Kıymetli/Yarı Kıymetli Taşlar ve Bunlarla Mamul Eşya 1.916.842,49 Saatler, Aksam ve Parçaları (Kıymetli Metallerden/Kıymetli Metallerle Kaplanmış) 896.034,26 Bijuteri 804.303,92 Kıymetli Metallerden Mamul Diğer Eşya 676.306,48 Metal Paralar 555.422,40 Pırlantalı Gümüşten Mücevherci Eşyası ve Aksamı 127.399,59

Son Dakika

Temposunu yükselten Mesut Özil'in forma talebi reddedildi

Vatandaştan Serdar Ortaç'ı dumur eden sözler: Ahmet Kaya'ya o hareketi yaptın ya adam değilsin

1 yıl geçti ama kabus bitmiyor! Türkiye'de günlük vefat sayısı 276 ile en yüksek seviyeye çıktı

Eski MasterChef şampiyonları Cemre Uyanık ve Serhat Doğramacı birbirine girdi

Türkiye'nin konuştuğu İkranur cinayetinde iddianame hazır! Katil amca ve destekçisi hala için istenen ceza belli oldu

Erdoğan'ın konuşmasından sonra yaptığı paylaşım ortalığı karıştırdı! Özlem Zengin, iddialara fena patladı: Fitneciler

Koltuk krizinde eleştirilen AB Konseyi Başkanı Michel konuştu: Durumun daha da kötüye gitmesini istemedik

Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. Dr. İsmail Cinel'den korkutan sözler: Günlük vefat rakamları 500'ü geçecek