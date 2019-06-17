Son Dakika Haberleri: Mücevher ihracatı, mayısta 362,1 milyon dolar oldu
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Mücevher ihracatı, mayısta 362,1 milyon dolar oldu

25 dakika önce

Mücevher İhracatçıları Birliği, 2019 yılı mayıs ayında, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 44,3'lük artışla 362 milyon 190 bin 788 dolar mücevher ihracatına imza attı.

Mücevher ihracatı, mayısta 362,1 milyon dolar oldu, System.String[]
Mücevher İhracatçıları Birliği, 2019 yılı mayıs ayında, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 44,3'lük artışla 362 milyon 190 bin 788 dolar mücevher ihracatına imza attı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 03:03 
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