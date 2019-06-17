Mücevher ihracatı, mayısta 362,1 milyon dolar oldu

Mücevher İhracatçıları Birliği, 2019 yılı mayıs ayında, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 44,3'lük artışla 362 milyon 190 bin 788 dolar mücevher ihracatına imza attı.

Mücevher İhracatçıları Birliği, 2019 yılı mayıs ayında, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 44,3'lük artışla 362 milyon 190 bin 788 dolar mücevher ihracatına imza attı.

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