Mücevher İhracatı Ocak Ayında %94 Arttı

Mücevher İhracatçıları Birliği, 2019 yılı Ocak ayında 274 milyon 583 bin 906 dolar mücevher ihracatı gerçekleştirerek bir önceki yılın aynı ayına göre mücevher ihracatını yüzde 94 artırdı, en çok ihracat ise 72,4 milyon dolar ile İngiltere'ye gerçekleştirildi.

Geçen senenin aynı ayına göre mücevher ihracatını yüzde 94 artıran Mücevher İhracatçıları Birliği, bu yılın ilk ayında 274 milyon 583 bin 906 dolar ihracat gerçekleştirdi.

Mustafa Kamar: "Sürdürülebilir İhracat için Yasal Düzenlemeler Şart"

Ocak ayı ihracat rakamlarını değerlendiren Mücevher İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kamar, ülke ekonomisine sağladığı katma değer açısından mücevher sektörünün stratejik bir sektör olduğunu vurgulayarak yasal düzenlemelerle sektörün önü açılırsa yeni rekorlara imza atacak güç ve kapasiteye sahip olduklarının altını çizdi.

Mustafa Kamar, şunları dile getirdi: "Sektör olarak dünya standartlarında işçilik kalitesine ve engin bir üretim hacmine sahibiz. Sahip olduğumuz bu potansiyele tasarımı da ekleyip finansal araçlar arasında dengelerin değiştiği bir dönemde mücevher ihracatımızı yükselen bir ivme ile artırıyoruz. Mücevherde sürdürülebilir bir ihracat düzeyine sahip olabilmemiz için yasal düzenlemeler yapılarak sektörümüzün önündeki engeller kaldırılmalı. Öncelikle dış pazarda güçlü olabilmenin yolu, iç pazarda güçlü olmaktan geçiyor. Hemen her sektörde mevcut olan kredi kartına taksit uygulaması, mücevherde yeniden uygulanmaya başlarsa iç piyasamız gelişir ve ihracat için elini güçlendirir. Bunun yanı sıra altın, para gibi görülerek ticarette yer edinmeli. Böylelikle mevcut dolarizasyondan kurtularak altınla ticaret yapıp ihracatımızı artırabiliriz. Bu vesileyle bulunduğumuz coğrafyada doğu ile batı arasında köprü görevi gören bir ülke olarak ihracat hacmimizi bu yıl daha yükseklere taşıyacağımıza inancımız tam."

En Çok İhracat İngiltere'ye

Ocak ayında en çok ihracat yapılan ülke, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4.679 artış ve 72 milyon 449 bin 858 milyon dolar ile İngiltere oldu.