Son Dakika Haberleri: Mücevher mağazasından 4 milyon dolar değerinde takı çaldılar
Son Dakika Güncel Haber

Mücevher mağazasından 4 milyon dolar değerinde takı çaldılar

1 saat önce

ABD'de ünlü bir mücevher mağazasına müşteri gibi giren 3 soyguncu, mağazadan 4 milyon değerinde takı çaldı.

Mücevher mağazasından 4 milyon dolar değerinde takı çaldılar, System.String[]
ABD'de ünlü bir mücevher mağazasına müşteri gibi giren 3 soyguncu, mağazadan 4 milyon değerinde takı çaldı.

Olay, ABD'nin New York kentinin Manhattan bölgesindeki Avianne & Co isimli ünlü mücevher mağazasında meydana geldi. Mağazaya müşteri gibi giren silahlı 3 soyguncu, mağazadan 4 milyon dolar değerinde takı çaldı.

Mağazanın güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, soyguncuların silahlarla mağazaya girdiği ve mağaza çalışanı bir kişinin ellerini kaldırdığı; diğer odada ise başka bir soyguncunun masanın altına eğilerek silahını aldığı ve çalışanlara doğrulttuğu, ardından çalışanlardan birinin dizlerinin üstüne çöktüğü görüldü.

Yerel medyaya konuşan mağaza çalışanları, "Bizleri ölümle tehdit ettiler" dedi.

Polis, soyguncuları yakalamak için soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü
------------------------------
-Soyguncuların mağazaya girişi
-Çalışanın ellerini kaldırması
-Diğer odada masanın altına eğilerek silahını çeken soyguncu
-Soyguncunun silahını çalışanlara doğrultması
-Çalışanın dizlerinin üstüne çökme anı


Amerika Birleşik Devletleri, New York, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 07:38 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Quaresma'nın Beşiktaş'tan ayrılmasına neden olan rapor!
Dolar yeni güne nasıl başladı? İşte son durum Lübnan-İsrail gerginliği - ABD'li başkan yardımcısı: Her zaman İsrail'in yanında olacağız Turabi Çamkıran, 5 yılda katıldığı yarışmalardan 7 milyon TL kazandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.8.2019 20:51:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mücevher mağazasından 4 milyon dolar değerinde takı çaldılar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]