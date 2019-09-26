Mücevherciler Hong Kong'a ihracatı yüzde 100 artırmayı hedefliyor

Mücevher İhracatçıları Birliği olarak Hong Kong Mücevher Fuarı'na 80 üyesiyle katılan Mücevher İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kamar, "Hong Kong'a 8 ayda 236 milyon dolar mücevher ihracatı gerçekleştirdik, bu miktarı gelecek 1 yılda yüzde 100 oranında artırmak istiyoruz" dedi.



Mücevher İhracatçıları Birliği, Hong Kong Mücevher Fuarı'na 80 üyesiyle katılarak yaklaşık bin metrekarelik Türkiye Pavilyonu'nda Türk mücevherlerini sergiledi. Mücevherin G20'sini İstanbul'da buluşturmaya hazırlandıklarını dile getiren Mücevher İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kamar, bir yandan da hedef pazarlardaki paylarını artırmak adına fuarlara katılmaya devam ettiklerini dile getirdi. Kamar ayrıca, "Hong Kong'a 8 ayda 236 milyon dolar mücevher ihracatı gerçekleştirdik, bu miktarı gelecek 1 yılda yüzde 100 oranında artırmak istiyoruz" dedi.



"Hong Kong ile olan mücevher ihracatımızı yüzde 100 artırmayı hedefliyoruz"



Hong Kong'daki fuarı değerlendiren Mustafa Kamar, birlik olarak mücevher ihracatını artırabilmek amacıyla hedef pazarları belirleyerek stratejik adımlarla hareket ettiklerinin altını çizerek şunları dile getirdi: "Hong Kong'daki fuar, dünyanın sayılı fuarlarından biri olarak başta Asya pazarı olmak üzere Afrika, Amerika ve Avrupa'daki alıcıları da bir araya getiriyor. Böylesi büyük bir fuarda üyelerimizle birlikte ürün kapasitemizi, kaliteli işçiliğimizi ve 5 bin yıllık mirasımızdan ileri gelen tasarımlarımızı sergileme imkanı bulduk. Hong Kong'a 8 ayda 236 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik, bu miktarı gelecek 1 yıl içinde yüzde 100 oranında artırmak istiyoruz."



"Mücevherin G20'sinin İstanbul'da Buluşturacağız"



Hong Kong'un Asya pazarına erişilebilmesi adına hedef pazarlardan biri olduğunu belirten Mustafa Kamar, değerlendirmelerini şöyle tamamladı: "İhracatımızı artırmak amacıyla fuarlara katılmanın yanı sıra çok farklı stratejik adımlara imza atıyoruz. Bunun için 1,5 yıldır çok farklı yollar izliyoruz. Birlik olarak B2B'nin şeklini değiştirdik; Artık yurt dışındaki alıcıları kendi ülkelerinde misafir ediyoruz. Gittiğimiz ülkelerde üçer gün boyunca büyük alıcılarla irtibat ve iletişim kuruyoruz. Sene başından bu yana Suudi Arabistan'a gittik, Katar'ın en büyük alıcılarını İstanbul'da ağırladık, İstanbul Mücevher Fuarı'nda bin 500 müşteriyle bir araya geldik, Kuzey ve Güney Amerikalı markalarla Miami'de buluştuk, İtalya ve Hong Kong'daki fuarlara katıldık ve yıl sonuna kadar Moskova ve Dubai'deki alıcılarla bir araya geleceğiz. Asıl adımı mücevherin G 20'si olarak adlandırdığımız 8. Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) Değerli Taş ve Mücevher Birlikleri Konferansı'nı 8-12 Ekim tarihleri arasında İstanbul'da ilk kez ağırlayarak atacağız. Hem 8. ASEAN Konferansı hem de akabinde 49. İstanbul Mücevher Fuarı kapsamında dünyada mücevher denince sözü geçen 35 ülkenin mücevher birlikleri başkanları, İstanbul'da olacaklar. Dolayısıyla 8. ASEAN Konferansı ile en önemli hedefimiz, pazar genişlemesi olacak. Bu konferans ile ikili ilişkiler konusunda büyük adımlar atacağımıza inanıyoruz." - İSTANBUL