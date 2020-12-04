Mücevhercilerden kasımda 312 milyon dolarlık ihracat - Son Dakika

Mücevhercilerden kasımda 312 milyon dolarlık ihracat

04.12.2020 09:57
Mücevhercilerden kasımda 312 milyon dolarlık ihracat, System.String[]

Kasım ayında 312 milyon 345 bin dolarlık mücevher ihraç edilirken, ocak-kasım ihracatı 3 milyar 460 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Kasım ayında 312 milyon 345 bin dolarlık mücevher ihraç edilirken, ocak-kasım ihracatı 3 milyar 460 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Mücevher İhracatçıları Birliği'nin açıklamasına göre, geçen ay en çok ihracatı yapılan ürün 227,9 milyon dolarla "altından mamul mücevherci ve kuyumcu eşyası" oldu.

Onu 35,1 milyon dolarla "işlenmemiş veya yarı işlenmiş altın", 19 milyon dolarla "pırlantalı altından mücevherci eşyası ve aksamı", 10,7 milyon dolarla "gümüşten mamul mücevherci ve kuyumcu eşyası", 9,3 milyon dolarla "kıymetli metallerin/kıymetli metallerle kaplama metallerin döküntüleri artıkları", 4,4 milyon dolarla "işlenmemiş veya yarı işlenmiş diğer kıymetli metaller" takip etti.

Kasımda en çok ihracat 47,1 milyon dolarla ABD'ye yapılırken, Irak 38,5 milyon dolarla ikinci, Hong Kong 23,6 milyon dolarla üçüncü sırada yer aldı.

Mücevher İhracatçıları Birliği, Kuyumcu, İhracat, Kasım, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Mücevhercilerden kasımda 312 milyon dolarlık ihracat - Son Dakika Ekonomi


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