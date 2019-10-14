Mücevherde 35 milyar dolarlık potansiyel
22 dakika önce
Mücevher İhracatçıları Birliği Başkanı Mustafa Kamar, "Türk mücevher sektörü; 3 vardiya, tam kapasite çalışmaya başlarsa ortalama 35 milyar dolarlık bir üretim gerçekleştirebilir" dedi.
Mücevher İhracatçıları Birliği Başkanı Mustafa Kamar, "Türk mücevher sektörü; 3 vardiya, tam kapasite çalışmaya başlarsa ortalama 35 milyar dolarlık bir üretim gerçekleştirebilir" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 02:05
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