Son Dakika Haberleri: Mücevherde 35 milyar dolarlık potansiyel
Son Dakika Ekonomi Mücevherde 35 milyar dolarlık potansiyel

Mücevherde 35 milyar dolarlık potansiyel

22 dakika önce

Mücevher İhracatçıları Birliği Başkanı Mustafa Kamar, "Türk mücevher sektörü; 3 vardiya, tam kapasite çalışmaya başlarsa ortalama 35 milyar dolarlık bir üretim gerçekleştirebilir" dedi.

Mücevherde 35 milyar dolarlık potansiyel, System.String[]

Mücevher İhracatçıları Birliği Başkanı Mustafa Kamar, "Türk mücevher sektörü; 3 vardiya, tam kapasite çalışmaya başlarsa ortalama 35 milyar dolarlık bir üretim gerçekleştirebilir" dedi.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 02:05 
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