Mücevherde sahteciliğe karşı gemoloji laboratuvarı - Son Dakika
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Mücevherde sahteciliğe karşı gemoloji laboratuvarı

05.03.2022 12:00
Mücevherde sahteciliğe karşı gemoloji laboratuvarı

İZMİR Kuyumcular Odası bünyesinde, İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) ortaklığı ile hayata geçirilen gemoloji laboratuvarında; uzman gemologlar tarafından pırlanta, yakut, elmas gibi değerli taşların doğal olup olmadığı araştırılıyor.

İZMİR Kuyumcular Odası bünyesinde, İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) ortaklığı ile hayata geçirilen gemoloji laboratuvarında; uzman gemologlar tarafından pırlanta, yakut, elmas gibi değerli taşların doğal olup olmadığı araştırılıyor. Piyasadaki pek çok makinenin doğru sonuç vermediğine dikkat çeken İzmir Kuyumcular Odası Başkanı Murat Kurtuluş Buyrukçu, ürünün orijinal olup olmadığının ancak gemoloji merkezinde anlaşılabileceğini söyledi.

İzmir Kuyumcular Odası tarafından İZKA, İzmir Ticaret Odası (İZTO) ve Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) desteğiyle açılan, İstanbul ve Antalya Kuyumcular Odası laboratuvarlarının ardından üçüncü laboratuvar olma özelliğini taşıyan İzmir Gemoloji Laboratuvarı'nda değerli taşların doğal olup olmadığı araştırılıyor. Altın, pırlanta, elmas, yakut gibi mücevheratın orijinal olup olmadığının saniyeler içinde tespit edildiği merkezde aynı zamanda değerli taşların özellikleri analiz ediliyor. Merkezde uzman gemologlar tarafından yapılan renk, berraklık ve karat sınıflandırmalarının ardından mücevherlere darphane onaylı sertifikalar veriliyor.

Laboratuvardan kuyumcu esnafının yanı sıra halkın da faydalanabileceğini söyleyen İzmir Kuyumcular Odası Başkanı Murat Kurtuluş Buyrukçu, "Ürünün orijinal olup olmadığı ancak bir gemoloji laboratuvarında anlaşılabilir. Piyasadaki bazı makineler taklit ürünlerde doğru sonuç vermiyor. Pırlanta olmayan bir ürünü bile pırlanta gösterebiliyor. Eğer üründe bir problem varsa laboratuvar mutlak suretle raporunu verecektir" dedi.'SERTİFİKADA FİRMA İSMİ YER ALMALI 'Türkiye'de 3 laboratuvar bulunduğunu anlatan Başkan Buyrukçu, "Biri Antalya diğeri İstanbul Kuyumcular Odası'nda mevcut. Bizim laboratuvarımız darphane onaylı bir laboratuvardır. Görevli gemologlarımızın yanı sıra darphaneden de imza alıyoruz. Onay sürecinin ardından ürünleri esnafımıza geri veriyoruz. Mücevher satın alırken vatandaşlarımız sertifikada mutlak suretle işyerinin isminin olmasına dikkat etsinler. Ürün hangi firmadan alınırsa o firmanın o sertifikada ismi olması gerekiyor. Bu mücevherler satılmak istendiğinde hangi firmanın ürünü olduğunu ayırt etmek oldukça önemli. Eğer üründe bir problem varsa arkasının aranabilmesi ve bizim vatandaşın yanında olabilmemiz için sertifikada firma isminin yer almasını önemsiyoruz. Darphane onaylı orijinal sertifikalara rağbet gösterirlerse tabii ki çok daha iyi olur. Bu sertifikalar 3-4 ayrı gemolog gözetiminden ve darphane onayından geçiyor. Önümüzdeki günlerde bu işi TSE garantini yapmaya başlayacağız" diye konuştu.Laboratuvarda görevli gemolog Deniz Günal ise "Gelen taşların doğal veya sentetik olup olmadığına bakıyoruz. Eğer taşlar doğal ise renk, berraklık, karat sınıflandırması özellikleri tespit ediliyor. Bu tespitlere göre sertifikalandırılır. Piyasada ne yazık ki sentetik, laboratuvar üretimi taşlar mevcut. Biz de bu ürünlerle karşılaşıyoruz. Bu tarz durumlarda kuyumculara taşların sentetik olduğunun bilgisini veriyoruz" dedi.

Mücevherde sahteciliğe karşı gemoloji laboratuvarı
Mücevherde sahteciliğe karşı gemoloji laboratuvarı
Mücevherde sahteciliğe karşı gemoloji laboratuvarı
Mücevherde sahteciliğe karşı gemoloji laboratuvarı
Mücevherde sahteciliğe karşı gemoloji laboratuvarı
Mücevherde sahteciliğe karşı gemoloji laboratuvarı
Mücevherde sahteciliğe karşı gemoloji laboratuvarı
YORUMLAR
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Off-shorezedeler için emsal karar Off-shorezedeler için emsal karar Yargıtay damacanadaki sahte içkinin ticari olduğuna hükmetti Yargıtay damacanadaki sahte içkinin ticari olduğuna hükmetti

İzmir Kuyumcular Odası, İzmir Kalkınma Ajansı, Gemoloji, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Mücevherde sahteciliğe karşı gemoloji laboratuvarı - Son Dakika


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