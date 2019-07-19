Son Dakika Haberleri: Mücevherlerin Sihirbazı Avedis Kendir
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Mücevherlerin Sihirbazı Avedis Kendir

41 dakika önce

Dünyayı büyüleyen ihtişamlı mücevherlerin tasarımcısı Avedis Kendir, MAG Temmuz sayısının konuğu oldu.

Mücevherlerin Sihirbazı Avedis Kendir, System.String[]

Tasarımlarını taşıyanlar arasında Kraliçe Elizabeth, Japonya İmparatoriçesi Miçiko, Ürdün Kraliçesi Reina'nın yanı sıra Beyonce, Elizabeth Taylor, Barbara Streisant, Chiristine Aguilera, Jennifer Aniston gibi Holywood starları da bulunan Avedis Kendir, Mag Dergisi Yazarı Sinem Yıldırım'a özel açıklamalarda bulundu. İşini büyülü bir dünya olarak tanımlayan Kendir ". Ben de bu dünyanın mücevher sihirbazı olduğum için bütün eserlerimi içimden geldiği gibi, büyük bir heyecanla hayata geçiriyorum. En mutlu an ise yaptığım eserleri sunduğumda insanların heyecan ve mutluluğunu görmek. Birçok farklı kollarda sanatımı bildiklerimi kullanarak bir gün bir mücevher, bir gün bir obje, bir gün belki bir pano yapıyorum. Mesleğimi birçok farklı kollarda icra ediyorum" dedi.

Çocukken televizyonlarda ve sinemada gördüğüm pek çok ünlüyü mesleği sayesinde tanıdığını ifade eden Kendir " Los Angeles'ta Elizabeth Taylor'un evinde yapılan bir partide tanıdım. Onlarla sohbet etmek ve onların benim eserlerimi taşımaları beni çok mutlu etmişti" diyerek unutamadığı bir anısını da paylaştı.

Kraliçe Elizabeth, Elizabeth Taylor, Sinem Yıldırım, Japonya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 08:42 Kaynak: Bültenler
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