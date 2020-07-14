Mücevherlerini düşürdü, Jandarma arayıp buldu ve teslim etti - Son Dakika

Mücevherlerini düşürdü, Jandarma arayıp buldu ve teslim etti

Kuşadası'nda yürürken el çantasında bulunan mücevherlerini düşüren bir kişinin başvurusu üzerine bölgede arama yapan jandarma ekipleri, buldukları mücevher ve bir miktar parayı sahibine teslim etti.

Kuşadası'nda yürürken el çantasında bulunan mücevherlerini düşüren bir kişinin başvurusu üzerine bölgede arama yapan jandarma ekipleri, buldukları mücevher ve bir miktar parayı sahibine teslim etti.


Edinilen bilgiye göre, M.N. isimli bir kişi Kuşadası'na bağlı Yaylaköy ile Kirazlı arasında içinde 30 bin lira değerinde mücevherat ve 500 TL nakit para bulunan el çantasını düşürdüğünü belirterek, Yaylaköy mevkiinde devriye görevi yapan jandarma ekiplerine başvurdu. Hemen harekete geçen jandarma ekipleri, Yaylaköy-Kirazlı yolunda kapsamlı bir arama çalışması başlattı. Yoğun çalışmanın ardından kaybolan 30 bin lira değerindeki mücevherat ile 500 TL paranın bulunduğu el çantasına ulaşan jandarma ekipleri, buldukları el çantasını ve içindekileri sahibine teslim etti. - AYDIN

Kuşadası, Jandarma, Kirazlı, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 09:28 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Mücevherlerini düşürdü, Jandarma arayıp buldu ve teslim etti - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

15:58 Mutfaktan gelen sese yönelen adam, karşılaştığı ayının saldırısına uğradı 15:51 Son dakika: Pençe-Kaplan Operasyonu'nda şu ana kadar 62 terörist öldürüldü 15:38 Tatilde aşka gelen Gökhan Çıra, Selin Ciğerci ile öpüşme pozunu paylaştı 15:36 Ev ve araç almak isteyenler dikkat! İşte bankaların konut ve taşıt kredisi için belirlediği faiz oranları 15:26 Temizlik işçisi, yol kenarında poşetin içinde cansız beden parçaları buldu 15:09 Son Dakika: İdlib'de Türk-Rus ortak devriyesine düzenlenen bombalı saldırıda can kaybı yaşanmadı 14:58 Haber alamadığı sevgilisinin evine çilingirle giren şahsın 2 yıl hapsi isteniyor 14:56 Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis'teki 15 Temmuz törenine katılmayacak 14:41 Songül Karlı, 20 milyon TL dolandırıldığını söyleyerek eski eşine demediğini bırakmadı 14:40 Ambulansa yol vermeyen kamyon şoförüne, 2 bin 963 lira ceza kesildi 14:18 Uyuyan kocasını 15 balta darbesiyle öldüren kadın: Çocuklarım için yaşamak istedim 14:03 Tartıştığı site sakini, kuryeyi sokak ortasında evire çevire dövdü 14:02 Bir kent diken üstünde! 174 kişi akrep sokması, 5 kişi yılan ısırmasıyla hastaneye başvurdu 13:41 Dinamit patlatan defineciler patlayıcılarla birlikte şelaleden düştü 13:12 Uyanıp bahçesine çıkan vatandaş, şaha kalkmış otomobili görünce hayatının şokunu yaşadı
Mutfaktan gelen sese yönelen adam, karşılaştığı ayının saldırısına uğradı
15:58
Son dakika: Pençe-Kaplan Operasyonu'nda şu ana kadar 62 terörist öldürüldü
15:51
Tatilde aşka gelen Gökhan Çıra, Selin Ciğerci ile öpüşme pozunu paylaştı
15:38
Ev ve araç almak isteyenler dikkat! İşte bankaların konut ve taşıt kredisi için belirlediği faiz oranları
15:36
Temizlik işçisi, yol kenarında poşetin içinde cansız beden parçaları buldu
15:26
Son Dakika: İdlib'de Türk-Rus ortak devriyesine düzenlenen bombalı saldırıda can kaybı yaşanmadı
15:09
Haber alamadığı sevgilisinin evine çilingirle giren şahsın 2 yıl hapsi isteniyor
14:58
Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis'teki 15 Temmuz törenine katılmayacak
14:56
Songül Karlı, 20 milyon TL dolandırıldığını söyleyerek eski eşine demediğini bırakmadı
14:41
Ambulansa yol vermeyen kamyon şoförüne, 2 bin 963 lira ceza kesildi
14:40
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2020 16:22:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Mücevherlerini düşürdü, Jandarma arayıp buldu ve teslim etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]