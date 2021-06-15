Yaz aylarıyla birlikte artan sıcaklıkların kadınların kullandıkları takıların korunması için yapılması gerekenleri ifade eden Pink Gold Store Marka Yetkilisi Aziz Alper Karakaş, "Mücevherlerinizi oda sıcaklığında ve güneş görmeyen bir yerde muhafaza etmelisiniz. Yaz aylarında sıklıkla yaşanan terlemeler, kadınların vazgeçilmezi olan takılara zarar veriyor" dedi.

Kadınlara takılarının daha iyi korunması, zarar görmemesi, çabuk deforme olmaması ve renklerinin solmaması için yapılması gerekenleri anlatan Karakaş, "Özellikle gece yatarken takılar mutlaka çıkartılmalıdır. Çünkü terleme takıların rengine zarar verir. Aynı zamanda vücudun asit seviyesinin de yüksek olması gibi durumlarda da takılar etkilenebiliyor. Takılar uyurken kırılabilir veya ezilebilir" dedi.

Yaz aylarında ter ile tozun takıları matlaştırdığını hatırlatan Karakaş, "Yüzüğü takarken fark etmeden bir yere çarpabilirsiniz. Kolye ve bileklik incelebilir. Buna çok dikkat etmelidir. Kilidin arkası zamanla açılabilir veya gevşeyebilir. Bunun için mutlaka yılda bir defa kuyumcu atölyesine uğranmalı ve kontrol edilmelidir. Senede bir defa takıları, parlatmak ve yıkatmak gerekir. Kadınlar evde kendi takılarına bakım yapabilirler. Kullanılmayan bir diş fırçasıyla bulaşık deterjanı ve ılık su ile taşların arkası hafifçe ovalayıp yıkanmaları ve saç kurutma makinası ile kurutulmalıdır. Böylece takılar ilk günkü gibi parlak ve göz alıcı hale gelecektir" dedi.

Bu arada zincirlerin çantaya ve cüzdana atıldığı zaman birbirine girdiğini hatırlatan A. Alper Karakaş, "Bunun için takıların kilidini kapatarak küçük kilitli poşetlere konulmalıdır. Poşete koyulan takılar rahatlıkla çekmecede, çantada ve cüzdanda taşınabilmektedir. Takıları evde muhafaza etmek için mücevher kutuları ya da takı mankenleri kullanmak çok önemlidir. Ayrıca yaz aylarıyla birlikte takılara denize girmemelidir. Bu arada özellikle elmas asla suya sokulmamalıdır, aksi halde matlaşır" şeklinde konuştu.

Mücevherlerinizi soğuk bir dolapta veya sıcak ve havasız bir çatı katında saklamamak ve mücevherlerin oda sıcaklığında doğrudan güneş ışığından korumak gerektiğini belirten A. Alper Karakaş şu tavsiyelerde de bulundu:

"Erken kararmayı ve renk solmasını önlemek için düşük nem oranına sahip bir alan seçin. Farklı türden takılar, diğerlerine göre sıcaklık ve nemden zarar görmeye en hassas olanlardır. Mücevherlerinizi korumak ve aynı zamanda hırsızlığı da önlemek için saklamak zordur. Bunun için en değerli eşyalarınızı seçin ve kilitli, göze çarpmayan bir yerde kadife astarlı çekmeceler üzerinde düzenleyin. Tüm değerli mücevherleriniz için, mücevher sigortasıyla sigortalandığından emin olun." - ANKARA