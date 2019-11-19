Son Dakika Haberleri: "Mucit Amca" Kayseri'ye geliyor
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"Mucit Amca" Kayseri'ye geliyor

6 saat önce

Melikgazi Belediyesi öncülüğünde; öğrencilere bilimi sevdirmek için basit icatlar yapmayı öğreten Melih Yalçıneli, "Mucit Amca ile Bilim Dünyasını Keşfe Çıkıyoruz" programı kapsamında Kayseri'ye gelecek.

Melikgazi Belediyesi öncülüğünde; öğrencilere bilimi sevdirmek için basit icatlar yapmayı öğreten Melih Yalçıneli, "Mucit Amca ile Bilim Dünyasını Keşfe Çıkıyoruz" programı kapsamında Kayseri'ye gelecek.


Topluma bilimi sevdirmenin ve icat etmeyi yaygınlaştırmanın eğitim ve gelişim açısından önemli olduğunu belirten Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Mucit Amca diye bilinen Melih Yalçıneli tarafından küçük çocuklara atık malzemeden çeşitli icatlar üretme gösterisi yapılacak. 30 Kasım ve 01 Aralık Pazar günü saat 13.00 ile 18.00 arası Kayseri Park AVM'de düzenlenecek etkinliğe tüm bilim meraklısı çocuklarımızı bekliyorum. 'Küçük Mucitler Bilim Gösterisi' çocukları icada yönlendiren, bilimi eğlenceli yapan, öğrenmesi kolay, uygulanması pratik, ev eşyaları ve atık malzemeleri laboratuvara dönüştüren, unutulmaz ve şaşırtan deneylerle meraklıları ile buluşacak." dedi.


Bilim gösterileriyle çocuklarda kitlesel farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini söyleyen Başkan Dr. Palancıoğlu, şunları söyledi:


"Buluş yapabilen beyinlerimizin artması amacıyla ülkemizin en büyük sermayesi olan çocuklarımıza güç ve zenginlik anahtarları olan bilim ve inovasyon odaklı etkinlikler yaparak geleceğe yatırım yapmalıyız. Deha ve bilimi seven gençlerimizi bu etliklerle keşfedebilir, gelişimine destek olabiliriz. Atık malzemelerle bilimin yasalarını kullanarak neler yapılabileceğinin deneylerle gösterildiği etkinliğimize bu konuda meraklı olan bütün çocuklarımızı bekliyoruz." - KAYSERİ

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 10:23 Kaynak: İHA
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