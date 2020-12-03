Mucit öğretmenden, engellileri rahat ettirecek icat - Son Dakika

MUĞLA'da lise öğretmeni Emin Necat Doğan tarafından üretilen 'akülü engelli aracının' tanıtımı yapıldı. 15 ayda tamamlanan ve 'Oğuzhan' ismi verilen aracın patenti alınarak seri üretime geçilecek.

Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'de 'Dünya Engelliler Günü' kapsamında anlamlı bir etkinliğe imza atıldı. Ziya İlhan Dağdaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin Makine Alan Teknoloji Bölümü'nde görevli öğretmen Emin Necat Doğan, bedensel engellilerin yaşamlarını kolaylaştıracak araç tasarladı. Doğan'ın gecesine- gündüzüne katarak, 1,5 yılda icat ettiği araç, emsallerine göre çekiş, tırmanma ve engelli rampasının otomatik olmasıyla dikkat çeken çekiyor.