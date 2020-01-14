Mucitler Forum Erzurum'da buluşuyor - Son Dakika

Birbirinden eğlenceli atölye çalışmaları ile minik ziyaretçiler Forum Erzurum'da keşfe çıkacak.



Erzurum ve çevre illerin alışveriş ve eğlence merkezi Forum Erzurum, çocukların hafta sonu eğlencesini ikiye katlayacak eğlenceli atölye çalışmalarına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.



Erzurum Teknik Üniversitesi Mucit Park ekibi iş ortaklığı ile 17-18-19 Ocak 2020 tarihi 11: 00-18: 00 saatleri arasında birbirinden eğlenceli atölye çalışmaları ile çocuklar hem öğrenip hem eğlenecekler.



Forum Erzurum'da ücretsiz gerçekleşecek Mucit Park atölye çalışmaları kapsamında robotik kodlama, 3D tasarım ve üretim, mekanik öğretiler, sanal gerçeklik, ahşap çalışmaları ve eğlenceli deneyler içeren fen bilimleri atölyesi ile dopdolu bir haftasonu minik ziyaretçilerini bekliyor.



Mucit Park atölye çalışmasına 7-15 yaş aralığına hitap eden atölye çalışmalarına katılmak için tüm çocukları 17-18-19 Ocak 2020 tarihinde 11: 00-18: 00 saatleri arasında Forum Erzurum'da zemin kattaki Çocuk Kulübü Etkinlik Alanı'na beklendiği belirtildi. - ERZURUM