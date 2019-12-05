Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 1'i yerli 7 film vizyona girecek.

Mahsun Kırmızıgül'ün senaryosunu yazıp yönetmenliğini yaptığı 2015 yapımı "Mucize" filminin devamı "Mucize 2 Aşk" izleyici ile buluşacak.

Kırmızıgül'ün başrolünde yer aldığı filmde Mert Turak, Fikret Kuşkan, Biran Damla Yılmaz, Erdal Özyağcılar, Şenay Gürler, Sinan Çalışkanoğlu, Melis Sezen, Levent Sülün, Deniz Oral, Sera Tokdemir ve Ali Sürmeli de kamera karşısına geçti.

Dram türündeki film, doğunun bir dağ köyünde yaşayan engelli bir genç olan Aziz ile görücü usulü evlenen Mızgin'in yaşama tutunma hikayesini anlatıyor.

Görüntü yönetmenliğini Soykut Turan'ın yaptığı filmin müzikleri ise Tevfik Akbaşlı, Yıldıray Gürgen ve Mahsun Kırmızıgül imzası taşıyor.

"Balon Bilotları"

Başrollerinde Oscar ödüllü Eddie Redmayne ile Felicity Jones'un yer aldığı "Balon Bilotları" adlı filmin yönetmen koltuğunda İngiliz sinemacı Tom Harper oturuyor.

Himesh Patel, Anne Reid ve Phoebe Fox'un da rol aldığı yapım; gözü pek hava balonu pilotu Amelia Wren ile öncü meteorolog James Glaisher'in, insanlığın hava ve iklim konusunda bilgi menzilini genişletmek adına çıktıkları zorlu sıcak hava balonu yolculuğunu anlatıyor.

Filmin konusu özetle şöyle:

"Takvimler 1862 yılını gösterirken, pilot Amelia Wren ve bilim insanı James Glaisher, daha önce kimsenin yapmaya cesaret edemediği bir şeyi denemeye karar verir. Sıcak hava balonu ile daha önce hiç çıkılmamış bir yüksekliğe çıkmaya çalışan ikili, atmosferin en yüksek noktalarına ulaştıklarında hayatta kalmak için zorlu bir mücadele vermek zorunda kalır."

"Uzun Kız"

Kantemir Balagov'un yönetmen koltuğunda oturduğu Rus yapımı "Uzun Kız" adlı filmde Konstantin Balakirev, Andrey Bykov ve Olga Dragunova rol aldı.

Birçok festivalden ödülle ayrılan ve en son Rusya'nın 2020 Oscar adayı olarak seçilen yapım; 2. Dünya Savaşı sonrasında, Leningard'da normal bir hayat kurmaya çabalayan iki genç kadının hikayesini konu ediniyor.

Hayatlarını sürdürebilmek için bir anlam ve umut bulma peşinde olan Iya ve Maşa'nın hayatını merkezine alan filmin senaryosu Kantemir Balagov ve Aleksandr Terekhov'a ait.

"Alev Almış Bir Genç Kızın Portresi"

Fransız yönetmen Celine Sciamma'nın 2019'un en iyi yapımları arasında gösterilen filmi "Alev Almış Bir Genç Kızın Portresi"; gönlünün olmadığı bir evliliğe sürüklenen Heloise ile gizli bir şekilde onun portresini çizmek zorunda olan Marianne'nin giderek derinleşen ilişkilerini odağına alıyor.

Senaryosu da Celine Sciamma'ya ait olan dram türündeki filmin başrollerinde Noemie Merlant, Adele Haenel, Luana Bajrami ve Valeria Golino yer alıyor.

"Addams Ailesi"

Karikatürist Charles Addams tarafından yaratılan, sinema ve televizyon tarihi boyunca birçok kez yeniden uyarlamayla izleyici karşısına çıkan ünlü Addams Ailesi'nin aynı adlı animasyon sinema filminin yönetmen koltuğunu Conrad Vernon ve Greg Tiernan paylaşıyor.

"Rahibenin Laneti"

Aaron Mirtes'in yönettiği "Rahibenin Laneti"nin başrollerinde Lacy Hartselle ve Kate Kilcoyne yer alıyor.

Korku türündeki filmin konusu özetle şöyle:

"Zarar görmüş genç bir kadın, güzel bir yeni eve taşınmayı dört gözle bekliyor. Ancak dengesiz bir rahibenin ruhu, olduğu yerde kalmasını istiyor."

"Kahraman Balık"

Sean Patrick O'Reilly'in yönettiği haftanın animasyonu "Kahraman Balık", yaşadıkları okyanusu kirlenmekten korumak için harekete geçen papağan balığı Alex ve arkadaşlarının hikayesini beyaz perdeye taşıyacak.