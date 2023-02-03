'MUCİZE ANNE' HAYATINI KAYBETTİ - Son Dakika
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'MUCİZE ANNE' HAYATINI KAYBETTİ

03.02.2023 16:16

PANDEMİ döneminde hamileyken koronavirüse yakalanıp ECMO'ya bağlanan ve yapay akciğer ile sezaryene alınan dünyadaki ilk vaka olarak literatüre de giren Nida Saygı Pelit hayatını kaybetti.

PANDEMİ döneminde hamileyken koronavirüse yakalanıp ECMO'ya bağlanan ve yapay akciğer ile sezaryene alınan dünyadaki ilk vaka olarak literatüre de giren Nida Saygı Pelit hayatını kaybetti.

Nida Saygı Pelit (29), iki yıl önce Ekim ayında, 31 haftalık hamileyken koronavirüse yakalandı, akciğerleri iflas ettiği için Gebze'de yattığı hastaneden acilen Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne nakledildi. Yapay kalp akciğer cihazı ECMO'ya bağlanan Pelit'in bebeğini kurtarabilmek için müthiş bir çaba sarf eden Koşuyolu ekibi, 10 gün sonra Türkiye'de ilk kez yapay kalp akciğere bağlı bir anneye ECMO altında sezaryenle doğum yaptırdı. Mucize bebek Mihra, annesi yoğun bakımdayken bir süre kuvözde kaldı ve sonra taburcu edildi. Kızını ilk kez hastane odasında, 47 günlükken kucağına alabilen ve toplamda 5,5 ay hastanede kalan Nida, 2022 Mart ayında taburcu olup çocuklarına kavuşabildi. Onu bu süreçte bir an olsun yalnız bırakmayan eşi Anıl Pelit de O benim hayat parçam dediği eşinin yokluğunda, çocuklarına hem annelik hem babalık yaptı. Taburcu olduktan sonra kendisini hayata bağlayan ekibi de hiçbir zaman unutmayan Nida ile Anıl Pelit, minik kızları Mihra ile hastaneye bayram ziyaretlerine de gitmişti.

MUTLULUĞU 10 AY SÜRDÜ

Mihra ile 4 yaşındaki oğlu Kerem'e kavuşan Nida'nın mutluluğu 10 ay sürdü. Geçirdiği ağır koronavirüs ve yoğun bakım sürecinin ardından, boğazında trakesotomi ile taburcu olan Nida, hastaneden çıktığından beri nefes borusundaki problemlerle ilgili tedavi gördü. İki hafta önce şiddetli bir öksürük sonucu boğazındaki kanülden kan gelen genç kadın, Pendik'te bir hastaneye kaldırıldı ve daha sonra ilk tedavisini gerçekleştiren Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne nakledildi. İki yıl önce geçirdiği ağır koronavirüs nedeniyle o bölgedeki damar yapısının deforme olduğu, damarı duvarının bozulduğu ve eridiği, bu nedenle de damar yırtıldığı için iç kanama geçirdiği öğrenilen Nida, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Yaklaşık 1 haftadır yoğun bakımdaki Nida, önceki gece yaşamını yitirdi. Nida Pelit'in ölümü tüm hastaneyi yasa boğarken, geriye çocuklarıyla yaptığı sosyal medya paylaşımları kaldı. Genç kadın, Gebze Yeşil Tepe Camii'nde Cuma namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kocaeli'nde toprağa verildi.

Kaynak: DHA
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Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gebze, Pelit, Güncel, Son Dakika

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