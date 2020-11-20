Mucize bebek Ayda'dan basketbol sahasında 'iyiyim' pozu - Son Dakika

Mucize bebek Ayda'dan basketbol sahasında 'iyiyim' pozu

20.11.2020 10:54
Mucize bebek Ayda'dan basketbol sahasında 'iyiyim' pozu, System.String[]

İZMİR'i vuran depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nın enkazından 91 saat sonra kurtarılan 3 yaşındaki Ayda Gezgin, 8 yaşındaki ağabeyi Atakan Gezgin ile birlikte Bornova Belediyespor Basketbol Takımı'nın antrenmanına katıldı.

İZMİR'i vuran depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nın enkazından 91 saat sonra kurtarılan 3 yaşındaki Ayda Gezgin, 8 yaşındaki ağabeyi Atakan Gezgin ile birlikte Bornova Belediyespor Basketbol Takımı'nın antrenmanına katıldı. Formasıyla tüm takımın ilgi odağı olan Ayda, baş parmağıyla 'iyiyim' mesajı verdi.

Seferihisar açıklarında meydana gelen 6.6'lık depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nın enkazı altından 91 saat sonra kurtarılan 'mucize bebek' Ayda Gezgin ve ağabeyi Atakan Gezgin, Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ'un daveti üzerine Bornova Belediyespor Basketbol Takımı'nın antrenmanına katıldı. Bornova Belediyespor'un çalışmalarını sürdürdüğü Bornova Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda yapılan antrenmana katılan Ayda ve Atakan bir süre basketbolcularla sohbet etti.

Bornova Belediyespor formasını giyerek basketbol sahasında tüm takımın gözdesi olan Ayda, baş parmağını kaldırıp 'iyiyim' pozu verdi.

Baba Uğur Gezgin'in de katıldığı antrenmanda takım oyuncuları, koç Faruk Beşok ve Başkan İduğ'un imzaladığı formayı giyen Atakan, hayranı olduğu oyuncularla tek pota maç yaptı. Yeteneklerini sergileyen Atakan'ı dikkatle izleyen Başkan İduğ, minik Atakan'a oyuncak araba ve imzalı basketbol topu hediye etti. Başkan İduğ, takıma "Bu sene daha çok çalışıp, Atakan kardeşimiz için Süper Lig'e çıkalım" dedi.


- İzmir
Mucize bebek Ayda'dan basketbol sahasında 'iyiyim' pozu
Mucize bebek Ayda'dan basketbol sahasında 'iyiyim' pozu
Mucize bebek Ayda'dan basketbol sahasında 'iyiyim' pozu
Mucize bebek Ayda'dan basketbol sahasında 'iyiyim' pozu
Mucize bebek Ayda'dan basketbol sahasında 'iyiyim' pozu
Mucize bebek Ayda'dan basketbol sahasında 'iyiyim' pozu
Mucize bebek Ayda'dan basketbol sahasında 'iyiyim' pozu
Mucize bebek Ayda'dan basketbol sahasında 'iyiyim' pozu
Mucize bebek Ayda'dan basketbol sahasında 'iyiyim' pozu
Mucize bebek Ayda'dan basketbol sahasında 'iyiyim' pozu
Mucize bebek Ayda'dan basketbol sahasında 'iyiyim' pozu
Mucize bebek Ayda'dan basketbol sahasında 'iyiyim' pozu
Mucize bebek Ayda'dan basketbol sahasında 'iyiyim' pozu
Mucize bebek Ayda'dan basketbol sahasında 'iyiyim' pozu
Mucize bebek Ayda'dan basketbol sahasında 'iyiyim' pozu

Seferihisar, basketbol, Bornova, İzmir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Mucize bebek Ayda'dan basketbol sahasında 'iyiyim' pozu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman başlıyor? İşte herkesin merak ettiği sorunun yanıtı Merkez Bankası'ndan TL için yeni hamle: Forex swaplarında faizi yüzde 15'e yükseltti Hasselbaink, Çağlar Söyüncü'yü Chelsea'nin transfer etmesi gerektiğini söyledi Mehmet Metiner, Bülent Arınç'ı bombaladı: Cumhur İttifakı'na sabotaj Son Dakika: Pfizer/BioNTech'in geliştirdiği korona aşısı Avrupa Birliği'nde 280 lira olacak Son Dakika! CHP'den istifa eden Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy ve yardımcıları sahtecilik suçlamasıyla gözaltına alındı Yeni koronavirüs tedbirleri bu akşam 20.00'den itibaren uygulanmaya başlıyor! İşte tüm detaylar Azerbaycan ordusu 27 yıldır işgal altında bulunan Ağdam'a girdi
Dünyaca ünlü yatırımcı Mobius, Merkez Bankası'nın faiz artırımını değerlendirdi: Türk piyasalarına güven artacak Dünyaca ünlü yatırımcı Mobius, Merkez Bankası'nın faiz artırımını değerlendirdi: Türk piyasalarına güven artacak         
10:46
Luciano Fenerbahçe'ye Kaio Jorge'yi önerdi, Emre Belözoğlu hayran kaldı Luciano Fenerbahçe'ye Kaio Jorge'yi önerdi, Emre Belözoğlu hayran kaldı         
10:35
Ameliyat sonrası narkozun etkisindeki genç kadın, belediye başkanının adını sayıkladı Ameliyat sonrası narkozun etkisindeki genç kadın, belediye başkanının adını sayıkladı         
10:29
"Bugüne kadar sustum" diyen Gökçek'ten Arınç'a çok sert sözler: Sen ne biçim AK Partilisin         
09:58
İstanbul Havalimanı'nda Trump'ın kullandığı koronavirüs ilacı yakalandı İstanbul Havalimanı'nda Trump'ın kullandığı koronavirüs ilacı yakalandı         
09:22
Kaçak sürücünün gazabına uğrayan yaşlı çift isyan etti: Bu ilk değil, polisten kaçan bizim duvara vuruyor Kaçak sürücünün gazabına uğrayan yaşlı çift isyan etti: Bu ilk değil, polisten kaçan bizim duvara vuruyor         
09:05
Divle peynirine talep artınca 60 yıldır kullanılmayan mağarada da üretime başlanıyor Divle peynirine talep artınca 60 yıldır kullanılmayan mağarada da üretime başlanıyor         
08:43
MasterChef Türkiye'de haftanın ilk eleme adayı belli oldu MasterChef Türkiye'de haftanın ilk eleme adayı belli oldu         
07:31
Takla atan araçtan kurtulan alkollü sürücü isyan etti: Ben bu hayatta hiçbir şeye sap olamadım Takla atan araçtan kurtulan alkollü sürücü isyan etti: Ben bu hayatta hiçbir şeye sap olamadım         
01:00
Ünlü sunucu Öykü Serter'den yasak aşk itirafı: Evli bir erkekle uzun süre birlikteydim Ünlü sunucu Öykü Serter'den yasak aşk itirafı: Evli bir erkekle uzun süre birlikteydim         
22:49
Trafik cezası olanlar dikkat! Yapılandırmada borcunu peşin ödeyene yüzde 25 indirim uygulanacak Trafik cezası olanlar dikkat! Yapılandırmada borcunu peşin ödeyene yüzde 25 indirim uygulanacak         
21:19
Jamie Vardy'nin eşi, kendisine kocasının cinsel ilişki videosuyla şantaj yapan kişinin planını ifşa etti Jamie Vardy'nin eşi, kendisine kocasının cinsel ilişki videosuyla şantaj yapan kişinin planını ifşa etti         
20:44
Aralarında polis, uzman çavuş ve öğretim görevlisinin bulunduğu 10 kişi, sit alanında define ararken yakalandı Aralarında polis, uzman çavuş ve öğretim görevlisinin bulunduğu 10 kişi, sit alanında define ararken yakalandı         
20:41
Koronavirüsü dize getiren Avustralya'da 52 bin kişi rugby maçını tribünden takip etti Koronavirüsü dize getiren Avustralya'da 52 bin kişi rugby maçını tribünden takip etti         
16:50
Sahra hastanesi olarak düzenlenen tartışmalı alanda 'estetik-kozmetik-güzellik fuarı' açıldı Sahra hastanesi olarak düzenlenen tartışmalı alanda 'estetik-kozmetik-güzellik fuarı' açıldı         
16:44
Youtuber Çağdaş Özsarı'yı, aslan balığı zehirledi Youtuber Çağdaş Özsarı'yı, aslan balığı zehirledi         
16:03
Azerbaycanlı asker kilisede ezan okudu Azerbaycanlı asker kilisede ezan okudu         
12:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.11.2020 11:05:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Mucize bebek Ayda'dan basketbol sahasında 'iyiyim' pozu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei