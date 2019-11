Mucize bebek Defne, annesini yatırımcı yaptı -2

İZMİR'in Gaziemir ilçesinde yaşayan down ve turner sendromlu 27 aylık Defne'nin annesi Asiye Ciğeroğlu, aldığı yüzme eğitimi sonrasında kızının sırt kasları, kürek kemikleri ve kollarının güçlendiğini görünce tüm çocukların gelişimini destekleyecek, içinde yüzme havuzunun bulunduğu bir merkez kurmaya karar verdi. Ailesinin desteğini alarak önemli bir yatırıma imza atan Ciğeroğlu, 0-5 yaş arası bebekler için özel havuzlarda su güvenliği, yüzme dersleri, duyu eğitimi ve SPA hizmeti veren bir firmanın ikinci şubesini açtı.

Bebeklere özel tasarlanmış ozonlu havuzda yüzme dersleri alan 27 aylık down sendromlu ve turner sendromlu Defne Ciğeroğlu, fiziksel gelişimindeki ilerleme ile ailesine örnek oldu. Defne'nin yüzme terapisiyle çok gelişim gösterdiğini gören anne Asiye Ciğeroğlu, kardeşi Esin Aktaş ile birlikte tüm çocukların olduğu kadar özel çocukların gelişimini de destekleyecek bir merkez açtı. 0-5 yaş arası bebekler için özel havuzlarda su güvenliği ile yüzme derslerinin yanı sıra, duyu eğitimi ve SPA hizmeti sunulan merkezde hem Defne hem de tüm çocuklar fiziksel ve bilişsel gelişimine katkı sağlayacak.

'KARADA YAPAMADIKLARINI SUDA BAŞARIYORLAR'

Merkezde 0-36 ay çocuklar için hem yüzme dersleri hem de duyu aktiviteleri yaptıklarını ifade eden marka kurucusu ve eğitmen Yasemin Doğurga, tüm çocukların su içinde bilinçli bir şekilde nefeslerini tutmalarını kolluksuz erken yaşta yüzmeyi öğrenmelerini hedeflediklerini kaydetti. Tüm bebeklerin 3 aya kadar zihinsel gelişimini tamamladığını anlatan Doğurga, "Çocukların tüm duyularını harekete geçiren değişik aktiviteler ile zihinsel ve ince motor becerilerini geliştirmesini sağlıyoruz. Türkiye'de ilk defe böyle bir konsept yaratıldı. Havuzlarımız tamamen çocuklara özel ve ozonlu. Yetişkinler giremiyor. Sertifikalı eğitmenlerimiz çocukların gelişimlerini ve sudaki ihtiyaçlarını çok iyi biliyorlar" dedi. Türkiye'de özel gereksinimli çocuklar için çok fazla yüzme aktivitesi olmadığını dile getiren Doğurga, "Özel çocuklar için havuzlarımız özel tasarlandı. Karada yapamadıkları bütün hareketleri suda yapabildikleri için gelişimlerine katkı sağlanıyor. Defne'nin ailesi de havuzdan çok fayda gördükleri için böyle bir merkez açıp başka çocuklara da yarar sağlamak istediler" dedi.

SUYUN İÇİNDE KONUŞMAYA BAŞLADI

Defne'nin down ve turner sendromlu Türkiye'deki tek bebek olduğunu anlatan anne Asiye Ciğeroğlu (31), kızlarının geçen mayıs ayında yüzme eğitimine başladığını söyleyerek hızlı gelişimi iki ay içinde fark ettiklerini açıkladı. Devlet memuru baba Burak Ciğeroğlu (32) ile birlikte kızlarına doğumundan itibaren tüm desteği verdiklerini belirten Ciğeroğlu, Defne'nin yüzme sayesinde çok ilerleme gösterdiğini vurguladı. Bilgisayar programcılığı mezunu olduğunu ve muhasebecilik yaptığını anlatan Ciğeroğlu, Defne doğduktan sonra hiç çalışmadığını ve tüm vaktini ona ayırdığını belirterek şöyle konuştu:

"Defne yüzme sayesinde 2 ay içinde özellikle sırt ve denge koordinasyonunda inanılmaz gelişim kaydetti. Yürümeye çok yaklaştı. Yerden kendisini kaldırıp atabilen bir çocuk. 4-5 fizyoterapist desteği alıyor. Sürekli özel eğitimlere gidiyor. Ama buna rağmen çok yavaş ilerliyordu. Terapiden terapiye koşuyorduk. Ozonlu yüzme havuzunda çok fayda gördüm. Defne koordineli bir şekilde bedenini kullanmaya ve daha sağlam adımlarla ayakta durmaya başladı. Özgüveni gelişti. Suyun içinde dil gelişimi bile ilerledi. Özel çocuklar için iki kelimeyi birleştirmek çok zordur. Defne hiçbir kelime söyleyemezken havuzun içindeki 5 yada 6'ncı seansında 'gel' demeye başladı."

'BAŞKA ÇOCUKLARA DA DOKUNMAK, IŞIK SAÇMAK İSTEDİM'

Çocuklar için böyle bir merkez açmayı önce kendi kızı için istediğini anlatan Ciğeroğlu, "Çocukları çok seviyorum. Çocuk gelişimi eğitimine başladım. Hem kendi kızım hem diğer çocuklar için buradayım. Özel gereksinimli çocukların ihtiyaçları çok farklı. Biz özel anneler, çocuklarımızın yemek yeme, konuşma becerisi, ayağa kalkma, vücudunu dengede tutma becerileri için yıllarca uğraşıyoruz. Onlar ilerleme kat edemeyince motivasyonumuz düşüyor. Ben bu işe başlamalıyım, dedim. Burası benim için bir hayaldi. Emek verdik ve eşimle birlikte başardık. Başka çocuklara da dokunmak, ışık saçmak istedim. Onlara dokununca kas gelişiminin ne aşamada olduğunu görebiliyorum. Bu işe canı gönülden baş koydum" dedi.

Minik Defne'nin teyzesi Esin Aktaş (25) da ablasına destek vererek bu yatırıma ortak oldu. Ekonomi bölümünden yeni mezun olduğunu, sınavlara hazırlanırken kendisini bu işin içinde bulduğunu söyleyen Aktaş şunları anlattı:

"Yeğenim Defne mucize bir bebek. Çocukları çok seviyorum. Yeğenimi de ayrı seviyorum. Defne'nin karada yapamadıklarını suyun içinde yapabildiğini görüyorduk. Diğer çocuklara da faydalı olmak istedik. Bankacı ya da konut eksperliği yapabilirdim. Ablam bu fikirle geldi. Hemen kabul ettim. Bu işi çok severek yapacağıma inanıyorum."

KALP KASLARI DA GÜÇLENİYOR

Hem bir aile danışmanı hem de özel çocuk annesi olarak Banu Geboloğlu da yüzmenin çocuklar için çok faydalı olduğuna dikkat çekti. Yüzmenin çocukların en fazla kaslarını hareket ettirebilecekleri bir spor dalı olduğunu hatırlatan Geboloğlu, "Yüzme hem sosyal becerilerini geliştirir hem bilişseline katkı sağlar. Zaten motor becerilerinin yeterince aktif olması demek bir çocuk için özgüven artışı demektir. Her çocuğun anne karnındaki amniosıvıdan çıktığı andan itibaren suyla bütünleşmesi hem psikolojik hem gelişimsel fayda sağlar. Benim kızım Zeynep, down sendromlu ve 7 yaşında. Doğduğu andan itibaren yüzmeyle destekledik. Çünkü down sendromlu çocuklarımızın, kas ve kalp rahatsızlıkları gibi çok fazla tetikleyici hastalıkları oluyor. Yüzme aynı zamanda kalp etrafındaki kasları da desteklediği için kalp rahatsızlıklarının azalmasını sağlar" diye konuştu. Merkezi ziyaret eden anne Seda Hazneci ve baba Cem Hazneci, kızlarının 6 aylık sağlıklı bir bebek olduğunu söyleyerek "Bu merkezin açılmasına çok sevindik. Kızımız Derin suyu seviyor. Banyodayken hiç sıkılmıyor. Bu yaz denize soktuk. İnşallah havuza da girecek. Suyun hem bedensel hem zihinsel gelişimine katkısı olduğunu okumuştum. Onun sosyal anlamda da burada gelişebileceğini düşündük" dedi.