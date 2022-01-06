Mucize bebek için hastaneden 'anne sütü' istendi - Son Dakika

ADANA'da 'öldü' denilerek kefenlenen ancak mezarlık yolunda ağlayınca yaşadığı ortaya çıkan bebeğin yoğun bakım servisindeki yaşam mücadelesi 5'inci gününde devam ediyor. Baba Hasan Sert (34), bugün hastanenin kendilerinden anne sütü istediğini belirterek, "Çok güzel bir haber oldu bizim için. Daha çok umutlandık" dedi.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde yaşayan 5 aylık hamile ev kadını Melek Sert (32), 27 Aralık'ta sancı ve kanama şikayetiyle Yüreğir Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Bir süre tedavi olan Melek Sert, 30 Aralık'ta taburcu oldu. 31 Aralık'ta yeniden rahatsızlanarak Seyhan Devlet Hastanesi'nin Marsa ek hizmet binasına kaldırılan Melek Sert'in durumu, 2 Ocak'ta saat 12.30 sıralarında ağırlaştı. Düşük yaptığı söylenen Sert'in karnındaki 5 aylık bebek, normal doğum yoluyla alındı. 2 çocuk annesi Melek ile Hasan Sert çifti, bebeklerinin öldüğü haberiyle yıkıldı. 5 aylık erkek bebek, ölüm raporu düzenlenip kefenlendikten sonra çifte teslim edildi.