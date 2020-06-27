Mucize bebek Ömer'in doğum anı ve sonrasında duygu dolu anlar yaşandı - Son Dakika

AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Hastanesi'nde, Prof. Dr. Ömer Özkan tarafından 8 Ağustos 2011'de dünyanın başarılı ilk rahim nakli yapılan Derya Sert (32), anne oldu. Kadavradan alınan rahimle hamile kalan Derya Sert, 4 Haziran günü erkek bebek dünyaya getirdi. Prof. Dr. Ömer Özkan'a teşekkür eden Sert ailesi, bebeğe de onun adını verdi.
Rahmi olmadığı için hamile kalamayan Derya Sert'e 23 yaşındayken Prof. Dr. Ömer Özkan'ın başkanlığındaki ekip tarafından 8 Ağustos 2011'de kadavradan nakil yapılmıştı. 7 saat süren operasyon ve uzun süren tedaviler sonrası Derya Sert, 4 Haziran günü hamileliğin 28'nci haftasında 760 gram ağırlığında erkek bebek dünyaya getirmişti.