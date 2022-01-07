'MUCİZE BEBEK' YAŞAMA TUTUNAMADI - Son Dakika

Adana'da kuvözde 6 günlük yaşam mücadelesini kaybeden bebeğin cenazesini almak için babası Hasan Sert hastaneye geldi. Burada gazetecilere açıklama yapan Sert, "Kendi açımdan umutlanmıştım. Doktorlar, sağlık durumunda ilerleme olmadığını söylemişti. Evladından 2 sefer ölüm haberi alıyorsun. İkinci kez öldü. İki kere çocuğumuzun acısını yaşadık. 1,5 saat önce aradılar, durumunun kötü olduğunu söylediler. Kalp masajı yapmışlar. Takdiriilahi. Alacağı nefes bu kadarmış. İhmali olanları Allah'a havale ediyorum" dedi.