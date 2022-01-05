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MUCİZE BEBEK YAŞARSA İSMİ 'SAVAŞ' OLACAK - Son Dakika

MUCİZE BEBEK YAŞARSA İSMİ 'SAVAŞ' OLACAK

05.01.2022 17:00

Adana'da 'öldü' denilerek kefenlenen ancak mezarlık yolunda ağlayınca yaşadığı ortaya çıkan bebeğin annesi Melek Sert (32), sağlık durumu iyi olunca Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giderek, doğumdan sonra ilk kez çocuğunu gördü.

Adana'da 'öldü' denilerek kefenlenen ancak mezarlık yolunda ağlayınca yaşadığı ortaya çıkan bebeğin annesi Melek Sert (32), sağlık durumu iyi olunca Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giderek, doğumdan sonra ilk kez çocuğunu gördü. Kuvözdeki bebeğinin yaşam mücadelesi verdiğini söyleyen Melek Sert, Elleri, ayakları kıpır kıpır oynuyor maşallah. İyi olduğunu gördüm, içim biraz rahatladı. Doktorun açıklamasına göre durumu kritik. Tansiyonunun düştüğünü söylediler. Allah'tan ümit kesilmez. Doğum esnasında yüzünü görmemiştim. O sırada belini ve başının arka tarafını görmüştüm. Şimdi yüzünü ilk defa gördüm, çok mutluyum. İnşallah iyileşir, sağlığına kavuşur. Tek beklentim, tek umudum bu dedi.

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Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: MUCİZE BEBEK YAŞARSA İSMİ 'SAVAŞ' OLACAK - Son Dakika
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