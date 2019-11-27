"Mucize bitki" moringa oleifera hasadı tamamlandı

Nurdağı ilçesinde yetiştirilen ve "mucize bitki" olarak bilinen moringa oleifera"nın tamamlanan hasadından yaklaşık 57 ton yaş ürün elde edildi.



Gaziantep Tarım ve Orman Müdürlüğü, Gaziantep Üniversitesi Nurdağı Meslek Yüksekokulu ve Nurdağı Belediyesinin destek verdiği projeyle Gözlühüyük Mahallesi'nde ekilen ve kadınlar tarafından gerçekleştirilen bitkinin hasadı tamamlandı. Hasat dronla havadan görüntülendi.

Gaziantep Üniversitesi Öğretim Görevlisi Kenan Ercan, gazetecilere yaptığı açıklamada, kökü, gövdesi, yaprağı ayrı ayrı değerlendirilen bitkinin hasadının tamamlandığını, yaklaşık 57 ton yaş ürün elde edildiğini belirtti.



Bitkinin pazarlanması için kurulan Girişimci Kadınlar Üretim ve Kalkınma Kooperatifi üyelerinin hasadın ardından ham ürünleri işlemeye başladığını anlatan Ercan, kadınların kooperatifte moringadan poşet çay, dökme çay, sabun ve şampuan yaptıklarını kaydetti.

Ercan, ayrıca moringa ekstraktlarının çıkarılarak kozmetik ve ilaç endüstrisine gönderiminin sağlandığını, Ar-Ge çalışmaları sonucunda yeni ürün olarak geliştirilen "Moringa pişik kremi" ve "Moringa burun spreyi"nin de yakında satışa hazır olacağını vurguladı.

Kurdukları e-ticaret sitesine, e-ihracat alt yapısını da ekleyerek ülke ihracatına katkıda bulunmak istediklerine dikkati çeken Ercan, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlatmış olduğu millileşme hamlesinde ilaç, gıda, kozmetik sektörlerine hammadde sağlayarak biz de destek olmaya çalışıyoruz. Bu amaçla kısa, orta ve uzun vadeli hedeflerimiz var. Bu hedeflere adım adım ilerliyoruz. Ege Üniversitesi ile birlikte moringa bitkisinin büyük baş hayvan süt verimine etkilerini inceliyoruz. Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesinde çeşitli hastalıklar üzerinde bu bitkinin etkilerini inceliyoruz."