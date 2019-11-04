Son Dakika Haberleri: "Mucize bitki" safranın depresyona iyi geldiği tespit edildi
Son Dakika Güncel 'Mucize bitki' safranın depresyona iyi geldiği tespit edildi

"Mucize bitki" safranın depresyona iyi geldiği tespit edildi

7 saat önce

Bilim insanları, boya, yemek, kozmetik, ilaç ve gıda gibi birçok alanda kullanılan safranın depresyonla mücadelede kullanılabileceğini ortaya koydu.

Bilim insanları, boya, yemek, kozmetik, ilaç ve gıda gibi birçok alanda kullanılan safranın depresyonla mücadelede kullanılabileceğini ortaya koydu.

Çin haber ajansı Xinhua'daki habere göre, Avustralya'da yapılan bir araştırmada, dünyanın en pahalı bitkilerinden safranın farmasötik antidepresanlarla kullanıldığında depresyona iyi gelebildiği sonucuna ulaşıldı.

Murdoch Üniversitesinden araştırmacı Adrian Lopresti, "Çalışmalarımızda, safranı plasebo ile kullanan kişilerde, depresif semptomların yüzde 21 ila 41 azaldığını gördük." dedi.

Araştırmada, safranın çok sayıda faydasının tespit edildiğine dikkati çeken Lopresti, "Uyku kalitesi, motivasyon, aktivitelere duyulan istek ve aktivitelerde elde edilen haz seviyelerinde de gelişmeler gözlemlendi." ifadelerini kullandı.

Uzmanlar, fazla miktarda safran tüketiminin tek başına ruh sağlığına iyi gelmeyebileceğine işaret ederken, kesin sonuçların elde edilebilmesi için konuyla ilgili daha fazla çalışmanın yapılması gerektiğini vurguladı.

"Kırmızı altın" olarak da tabir edilen safranın kilogram fiyatının yaklaşık 3 bin dolar olduğu kaydediliyor.

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 01:28 Kaynak: AA
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