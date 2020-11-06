"Mucize bitki" safranın tarlaları sigortalanacak - Son Dakika

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yetiştirilen, boya, kozmetik, ilaç ve gıda gibi birçok alanda kullanıldığı için "mucize bitki" olarak da adlandırılan safranın tarlaları, Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) tarafından sigortalanacak.

İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, AA muhabirine, TARSİM Bitkisel Ürün Sigortaları Grup Müdürlüğü Ar-Ge Birimi Müdür Yardımcısı Dr. Erol Yalçınkaya'nın safran üretimi yapılan tarlalarda incelemelerde bulunduğunu söyledi.

Gelecek yıl için safran tarlalarının sigortalanabileceğini belirten Ayvalık, yatırım maliyeti yüksek olan safranın sigorta kapsamına girmesinin üreticiler açısından olumlu bir gelişme olacağını kaydetti.