Mucize bitkinin ekimi yapıldı - Son Dakika

KARABÜK'ün Safranbolu ilçesiyle özdeşleşen, boya, gıda, kozmetik ve ilaç sektörü gibi birçok alanda kullanıldığı için "mucize bitki" olarak adlandırılan safranın ekimi başladı.

Boya, gıda, kozmetik ve ilaç sektörlerinde kullanılan safranın ekim hazırlıkları başladı. Safranbolu'da ekimi ağustos ortası ve eylül ayının ilk haftasında yapılan safranın hasadı ekim ve kasım aylarında, 15-30 santimetre uzunluğa geldiğinde yapılıyor. Ağırlığının 100 bin katı kadar sıvıyı sarıya boyayabilen, 80 bin çiçekten sadece yarım kilo safran üretilebiliyor.