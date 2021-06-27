Üye Girişi
Mucize değil, Alın teri! - Son Dakika

Mucize değil, Alın teri!

27.06.2021 07:31
Mucize değil, Alın teri!, System.String[]

Aynı yer, iki fotoğraf... Birini çeken, dönemin Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde Boyabat'ta çalışan ağaçlandırma şefi ve orman teknikeri Hikmet Kaya. Şimdi 76 yaşında.

Aynı yer, iki fotoğraf... Birini çeken, dönemin Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde Boyabat'ta çalışan ağaçlandırma şefi ve orman teknikeri Hikmet Kaya. Şimdi 76 yaşında. Fotoğrafın çekim yılıysa ağaçlandırmanın başladığı 1980. Fotoğrafta görülen alanda topraktan başka hiçbir şey yok. İkinci kareyse fotoğrafçı Aykut İnce'ye ait. Aynı alanın günümüzdeki hali. Göz alabildiğine bir orman ve yemyeşil bir alan. Sihirli bir değnek değmiş hissi yaratıyor her iki kareye aynı anda bakmak...

Ne var ki kolay olmamış bu inanılmaz değişim. İçinde emek, alın teri, sevgi ve özen var. İlk fotoğrafı çeken, bölgedeki ağaçlandırma çalışmasını yapan, halen de Boyabat'ta yaşayan Hikmet Kaya'ya "Bugün her iki fotoğrafa da baktığınızda ne hissediyorsunuz" diye soruyorum. Önce biraz duraksıyor, sonra hafiften gülerek şöyle diyor: "İnsanlar bugün bu iki resme baktığında mucize görüyor. Bense mucize değil, emek görüyorum. O arazinin o hale gelmesinde alın terimiz var. Oraya diktiğimiz 800 bin civarındaki ağacı terimizle suladık desek yanlış olmaz. Zaten burada orman yapmak o kadar zor ki! Bölgemizin yıllık ortalama yağış miktarı 388 milimetre. Türkiye ortalamasının yarısı kadar. Bu da toprağın ağaç yapacak kadar güçlü ve verimli olmadığı anlamına geliyor. Dikimle de bitmiyor iş. Oraya gözünüz gibi bakmanız gerekiyor. Ağaçların hayatına sorunsuz devam etmesi için en az 15 yıl üzerine titreyip bakımını yapmalısınız. Bizim bölgedeki başarımız yüzde 90. Yani tüm zorluklara karşın diktiğimiz 100 ağaçtan 90'ı yaşıyor. Bu da çok büyük bir oran. O yüzden ben her iki fotoğrafa da baktığımda bu ülke için hayırlı bir şey yaptığımı düşünüp 'Boşa yaşamadım, vatana millete hayırlı bir şey yaptım' diye içimden geçiriyorum. Tabii ormana bakıp 'Bunu nasıl başardım' deyip birazcık da gururlanıyorum."

KADERİMİZ DEĞİŞTİ

Şaban Türk köyün muhtarlığını yapıyor. 40 yılda yaşanan değişimin bire bir şahidi. Hatta kendisi de ağaçlandırma çalışmalarında yer almış. "Köyümüzün kaderi değişti" diye söze başlıyor ve anlatıyor: "Çorak bir yerdi burası. Köy içinde bile ağaç yoktu. Hayat çok zordu o zamanlar. Temmuz, ağustosta dışarıda durulmazdı. Suyumuz azdı, hayvan otlatacak ot bile yoktu yabanda. Şimdi her şeyimiz var. Çok emek verildi. Burası bizim için çok önemli. Orman olmasa, hayat değişmese çok göç verirdik, köy boşalırdı. Orman insanları çekiyor kendine. Şimdi buralar o kadar güzel ki her yıl köye geri dönüp yerleşenler oluyor. Üstelik hayat sadece bizim için de değişmedi. Eskiden in cin top oynardı, şimdi çakal, tilki, kurt oynuyor, kuşlar cıvıldıyor. Hayvanlar için de barınak gibi orman artık."

Mucize değil, Alın teri!

TEK SORUN ÇÖPLER

Mesut Öztürk 28 yaşında ve 'Orman İşletme'de çalışıyor. "Ben köyün eski halini hatırlamıyorum, ormanla birlikte büyüdüm. Çocukluğumdan beri ormanın içindeyim" diyor ve ekliyor: "Köyümü çok seviyorum, burası bana göre 10 numara bir yer ve köyümü ormansız hayal edemiyorum. Fotoğraflardan gördüğüm eski hali çöl gibi, orada yaşayamazdım." İlçeye de yakın olan ormanın birçok insanı çektiğinin ve ortaya ciddi bir çöp sorunu çıktığının da altını çizen Öztürk: "En büyük derdimiz çöp. İnsanlar atıklarını 10 metre ilerisindeki çöpe bırakmak yerine ormana atıyor. Bu, ormanımızın böceklenmesine, kirlenmesine, canlıların zarar görmesine ve hatta yangınlara neden oluyor. Bunu gerçekten aklım almıyor. İnsanlar biraz duyarlı olsun."

Mucize değil, Alın teri!

KISA KISA

GEDİZ DELTASI'NDA 'ÜREYEN KUŞ ATLASI' ÇALIŞMASI TAMAMLANDI

İzmir'deki Gediz Deltası'nda her yıl on binlerce kuş ürüyor. Haziran ayında tamamlanan çalışmayla deltada üreyen kuşlar kayıt altına alındı. Böylece 114 kuş türünün UNESCO Dünya Doğa Mirası olmaya hazırlanan Gediz Deltası'nda ürediği tespit edildi.  Bölgenin en dikkat çeken türüyse üremek için özellikle burayı seçen flamingolar.

Mucize değil, Alın teri!
Mucize değil, Alın teri!

Orman Genel Müdürlüğü, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Mucize değil, Alın teri! - Son Dakika Magazin


YORUMLAR
500

Son Dakika

Sarıyer'de daha önce boşaltılan 9 katlı bina çöktü, bölge halkı sokaklara döküldü 06:57 Sarıyer'de daha önce boşaltılan 9 katlı bina çöktü, bölge halkı sokaklara döküldü EURO 2020 Son 16 Turu'nda Avusturya'yı 2-1 yenen İtalya, çeyrek finale yükseldi 00:32 EURO 2020 Son 16 Turu'nda Avusturya'yı 2-1 yenen İtalya, çeyrek finale yükseldi Sultangazi'de genç kız uçurumdan düştü, pikniğe gittiği erkek arkadaşları kaçtı 00:13 Sultangazi'de genç kız uçurumdan düştü, pikniğe gittiği erkek arkadaşları kaçtı
Kılıçdaroğlu'nun ardından 23:16 Kılıçdaroğlu'nun ardından "Söke söke" polemiğine Ali Babacan da katıldı Spor salonunda kıyafet tartışması! Sütyenle spor yapan kadın, salondan atıldı 21:19 Spor salonunda kıyafet tartışması! Sütyenle spor yapan kadın, salondan atıldı Bir anlık dikkati, ailesini tehlikeden korudu! Zehirli sarı yılan, saklandığı bahçede yakalandı 19:20 Bir anlık dikkati, ailesini tehlikeden korudu! Zehirli sarı yılan, saklandığı bahçede yakalandı
İzmir'de neler oluyor? Havada anlam verilemeyen bulutlar görüldü 18:50 İzmir'de neler oluyor? Havada anlam verilemeyen bulutlar görüldü Hayat Bilgisi'nin 'Barbie Gamze'sini görenler tanıyamıyor 17:43 Hayat Bilgisi'nin 'Barbie Gamze'sini görenler tanıyamıyor

Son Dakika Haberleri
17:53 Tarihi davada emsal karar çıktı! Yıllarca kendisine tecavüz eden kocasını öldüren Valerie Bacot serbest kaldı
17:43 8.1 milyon euroya satıldı! Düğnyanın en pahalı posta pullarından biri açık artırmada yeni sahibini buldu
17:41 Tek adaylı F.Bahçe seçimine oy kullanmaya giden TFF Başkan Vekili Servet Yardımcı'ya tepki yağıyor
17:25 Son Dakika: 95. Gazi Koşusu'nu kazanan belli oldu! Jokeyliğini Ahmet Çelik'in yaptığı Burgas isimli safkan yarışı birincilikle bitirdi
17:11 Afrin'de bombalı araçla terör saldırısı: 3 ölü, 3 yaralı
17:01 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile temeli atılan Kanal İstanbul ile 70 bin kişiye iş imkanı doğacak
16:59 Takipten çıktı, fotoğrafları sildi! Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi aşkı bitti
16:58 Çok sayıda suçtan aranıyordu! İnterpol, Zafer Saral'ı Türkiye'ye iade etti
16:53 Rıdvan Dilmen, Ali Koç ile Aziz Yıldırım'a barışma çağrısında bulundu
16:31 Arda Turan, kendisini istemeyen taraftarlara Twitter'dan gönderme yaptı
Marmara'yı saran müsilaj Yunanistan'a da sıçradı! Turistik Limni Adası adeta görünmez oldu Marmara'yı saran müsilaj Yunanistan'a da sıçradı! Turistik Limni Adası adeta görünmez oldu         
08:12
Survivor Nagihan Karadere'den bomba cinsel ilişki itirafları! Yatak odası sırlarını ortalığa saçtı Survivor Nagihan Karadere'den bomba cinsel ilişki itirafları! Yatak odası sırlarını ortalığa saçtı         
00:32
Değişen okul ismi yüzünden öğrenciler sınava giremedi Değişen okul ismi yüzünden öğrenciler sınava giremedi         
00:17
İki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı İki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı         
23:26
Çıplak fotoğrafları, genç öğretmenin başını yaktı! Eski eşinin ifşası yüzünden okuldan atıldı Çıplak fotoğrafları, genç öğretmenin başını yaktı! Eski eşinin ifşası yüzünden okuldan atıldı         
23:15
Sabah işe başladığı kereste işletmesinde akşam hayatını kaybetti Sabah işe başladığı kereste işletmesinde akşam hayatını kaybetti         
21:11
ABD'de bir yolcu, kalkış sırasında uçaktan atladı ABD'de bir yolcu, kalkış sırasında uçaktan atladı         
19:16
Türkiye'ye uçuş yasağının kalktığı Rusya'da kış ayından beri en yüksek vaka Türkiye'ye uçuş yasağının kalktığı Rusya'da kış ayından beri en yüksek vaka         
18:23
Şanlıurfa'da dehşet anları! 7 kişiyi vurup otomobille üzerlerinden geçmeye çalıştılar; o anlar kamerada Şanlıurfa'da dehşet anları! 7 kişiyi vurup otomobille üzerlerinden geçmeye çalıştılar; o anlar kamerada         
17:04
İçecekler öncelikli olmak üzere ambalajlı ürünler depozitolu oluyor! İade eden parasını geri alacak İçecekler öncelikli olmak üzere ambalajlı ürünler depozitolu oluyor! İade eden parasını geri alacak         
17:00
Tentenin altında kaldı! Antalya'da doktorun feci ölüm anları ortaya çıktı Tentenin altında kaldı! Antalya'da doktorun feci ölüm anları ortaya çıktı         
16:45
Şevval Şahin'in eski sevgilisi Marcus Aral, Sabancıların torununu denize atma olayını anlattı: Seni ülkeye sokmam dedi, ben de denize soktum çıkardım Şevval Şahin'in eski sevgilisi Marcus Aral, Sabancıların torununu denize atma olayını anlattı: Seni ülkeye sokmam dedi, ben de denize soktum çıkardım         
12:45
3 yıl önce 5 dönüm araziye ektiği yaban mersininden, bu yıl 250 bin lira kazanacak 3 yıl önce 5 dönüm araziye ektiği yaban mersininden, bu yıl 250 bin lira kazanacak         
12:13
Teknede aşka geldiler! İtalyan güzel Diletta Leotta ve Can Yaman arasında sıcak dakikalar yaşandı Teknede aşka geldiler! İtalyan güzel Diletta Leotta ve Can Yaman arasında sıcak dakikalar yaşandı         
11:23
Florya'da ilk kriz yaşandı! Mbaye Diagne'nin cevabı Fatih Terim'i çıkmaza soktu Florya'da ilk kriz yaşandı! Mbaye Diagne'nin cevabı Fatih Terim'i çıkmaza soktu         
10:27
Avukatın etek boyuna müdahale eden hakim için karar verildi Avukatın etek boyuna müdahale eden hakim için karar verildi         
10:15
Genç pilotun ölümünde kız arkadaşından dikkat çeken iddia: Bana yumruk attı Genç pilotun ölümünde kız arkadaşından dikkat çeken iddia: Bana yumruk attı         
09:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.06.2021 08:27:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Mucize değil, Alın teri! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement