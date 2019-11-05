Son Dakika Haberleri: "Mucize Doktor" da hemşireleri kızdıran sahne
Son Dakika Magazin 'Mucize Doktor' da hemşireleri kızdıran sahne

"Mucize Doktor" da hemşireleri kızdıran sahne

6 saat önce

Mucize Doktor dizisinin son bölümünde, doktor rolündeki kişinin hastaya "Debelene debelene çıkarmışsın serumu" ifadesinden sonra hastanın "Böyle ıvır zıvır şeyleri hemşire yapmıyor mu, nasıl doktorsun sen?

Mucize Doktor dizisinin son bölümünde, doktor rolündeki kişinin hastaya "Debelene debelene çıkarmışsın serumu" ifadesinden sonra hastanın "Böyle ıvır zıvır şeyleri hemşire yapmıyor mu, nasıl doktorsun sen?" repliğinin ardından Öğrenci Hemşireler Derneği ailesi adına ÖHDER Yönetim Kurulu bir kamuoyu açıklaması yayınlandı.


Yapılan açıklamada, "Bu durum hemşirelik mesleğini, meslek üyelerini ve meslek adaylarını olumsuz etkilemektedir.Medya sektöründe yapılan mesleğimize yönelik olumsuz dayatmaları kınıyor, ilgili kurumlarla hassasiyetimiz hakkında görüşmeler gerçekleştireceğimizi kamuoyunu duyuruyoruz" denildi.

Mucize, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 10:48 
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