"Mucize Doktor" da hemşireleri kızdıran sahne

Mucize Doktor dizisinin son bölümünde, doktor rolündeki kişinin hastaya "Debelene debelene çıkarmışsın serumu" ifadesinden sonra hastanın "Böyle ıvır zıvır şeyleri hemşire yapmıyor mu, nasıl doktorsun sen?" repliğinin ardından Öğrenci Hemşireler Derneği ailesi adına ÖHDER Yönetim Kurulu bir kamuoyu açıklaması yayınlandı.



Yapılan açıklamada, "Bu durum hemşirelik mesleğini, meslek üyelerini ve meslek adaylarını olumsuz etkilemektedir.Medya sektöründe yapılan mesleğimize yönelik olumsuz dayatmaları kınıyor, ilgili kurumlarla hassasiyetimiz hakkında görüşmeler gerçekleştireceğimizi kamuoyunu duyuruyoruz" denildi.