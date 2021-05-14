Mucize Doktor dizisinden final kararı! 64'üncü bölümde ekranlara veda edecek

Yapımcılığını MF Yapım'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Altan Dönmez'in oturduğu, başrollerini Taner Ölmez, Onur Tuna ile Sinem Ünsal'ın paylaştığı dizi sezon sonunda ekranlara veda etmeye hazırlanıyor.

İzleyiciler dizinin üçüncü sezonu için haber beklerken dizinin bittiği haberi karşısında şoka uğradı.

64. BÖLÜMDE EKRANA VEDA EDİYOR

Mucize Doktor dizisi 27 Mayıs Perşembe akşamı 64. bölümünün ardından ekranlara veda edecek.

Taner Ölmez, Sinem Ünsal ve Onur Tuna'nın başrollerinde yer aldığı Mucize Doktor dizisinin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Otizmli bireylerin, hepimiz gibi, hepimiz kadar yaşama hakkı olduğunu anlattığımız hikayemizin sonuna geldik. Ali Vefa'mız büyüdü, gelişti, hayallerini gerçekleştirdi. Onunla güldük, onunla ağladık, insan olmak ne demek onunla hatırladık. Ona, yarattığı tüm mucizelerle birlikte veda etmenin vakti geldi. Mucize Doktor 27 Mayıs Perşembe 64. bölümüyle son kez sizlerle olacak. Bize kalplerini açan tüm seyircimize teşekkür, minnet ve sevgiyle…" ifadeleri kullanıldı.