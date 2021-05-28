Mucize Doktor, final yaptı! Taner Ölmez, diziye duygusal bir veda yaptı

Başrollerini Taner Ölmez, Sinem Ünsal, Onur Tuna, Serkan Keskin, Hazal Türesan, Murat Aygen, Hakan Kurtaş, Hayal Köseoğlu, Bihter Dinçel, Korhan Herduran, Merve Bulut'un paylaştığı Mucize Doktor dizisi, dün akşam final bölümüyle son kez ekrana geldi. The Good Doctor uyarlaması olarak Türkiye'de çevrilen dizi, çok sayıda ülkenin televizyon kanallarında da yayınlamıştı.

MUTLU SONLA FİNAL YAPTILAR

Mucize Doktor'un final bölümünde Ali Vefa ile sevgilisi Nazlı sonunda evlendi. Hatta Ali Vefa ve Nazlı bebeklerini kucaklarını aldı.

"KELİMELERLE İFADE EDEMEYECEĞİM DENEYİMLER YAŞADIK"

Dizide Doktor Ali Vefa'yı canlandıran ve başarılı oyunculuk performansıyla alkış toplayan Taner Ölmez, sosyal medya hesabından final bölümü öncesi duygusal bir veda paylaşımı yaptı. Ölmez paylaşımında "Kelimelerle ifade edemeyeceğimiz bir deneyim yaşadık Ali. Seni çok sevdim çocuk. Sen de sevdin, sevildin, büyüdün. Ve artık kanatlanıp uçma vakti geldi. Yapımda emeği geçen herkesi ve bizi büyük bir tutkuyla takip eden sizlere sonsuz teşekkürler" ifadelerini kullandı.

ONUR TUNA'YA ÖZEL VEDA

Taner Ölmez, dizideki rol arkadaşı Onur Tuna ile çektirdiği fotoğrafları da paylaştı. Ölmez'in paylaşımına yorum yapan Onur Tuna ise "Gardaş" yazarak kalp emojisi koydu.