Mucize Doktor hayranlarını üzecek gelişme

12 Eylül 2019 tarihinde yayın hayatına başlayan Mucize Doktor dizisi, 64. bölümde final yaparak ekranlara veda edecek.

"ONUNLA GÜLDÜK, ONUNLA AĞLADIK"

Dizinin yapım şirketi final kararı sonrası şu açıklamayı yaptı:

"Otizmli bireylerin, hepimiz gibi, hepimiz kadar yaşama hakkı olduğunu anlattığımız hikayemizin sonuna geldik. Ali Vefa'mız büyüdü, gelişti, hayallerini gerçekleştirdi. Onunla güldük, onunla ağladık, insan olmak ne demek onunla hatırladık.

Ona, yarattığı tüm mucizelerle birlikte veda etmenin vakti geldi. Mucize Doktor 27 Mayıs Perşembe 64. bölümüyle son kez sizlerle olacak. Bize kalplerini açan tüm seyircimize teşekkür, minnet ve sevgiyle…"