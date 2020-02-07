Mucize Doktor'un 22. bölüm fragmanı yayınlandı! Ferman, Ali'nin Nazlı'ya aşık olduğunu öğreniyor - Son Dakika
Son Dakika Magazin Mucize Doktor'un 22. bölüm fragmanı yayınlandı! Ferman, Ali'nin Nazlı'ya aşık olduğunu öğreniyor - Son Dakika Magazin

Mucize Doktor'un 22. bölüm fragmanı yayınlandı! Ferman, Ali'nin Nazlı'ya aşık olduğunu öğreniyor

1 saat önce

FOX TV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Mucize Doktor'un merakla beklenen 22. yeni bölümünden ilk fragmanı yayınlandı. Mucize Doktor'un yeni bölüm fragmanına Ferman'ın flört konusunda Ali'ye verdiği taktikler dikkat çekiyor. Fragmanın sonunda Ferman, Ali'nin Nazlı'ya aşık olduğunu öğreniyor.

Taner Ölmez'in otizm sendromlu Doktor Ali Vefa rolünü canlandırdığı Mucize Doktor'un 22. yeni bölümünden ilk fragman izleyiciyle buluştu. Mucize Doktor'un yeni bölüm fragmanında, hastalıktan yeni kurtulan Ferman'ın flört konusunda Ali Vefa'ya verdiği taktikler dikkat çekiyor.

FERMAN, ALİ'NİN NAZLIYA AŞIK OLDUĞUNU ÖĞRENİYOR

Fragmanın sonunda Ferman, "Kim bu kafası karışık kız?" diye sorarak Ali Vefa'nın hoşlandığı kişiyi öğrenmek istiyorç Ali Vefa'nın Nazlı cevabını vermesi üzerine Ferman büyük bir şaşkınlık geçiriyor.

MUCİZE DOKTOR'UN 21. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

FOX TV'nin reyting rekorları kıran dizisi Mucize Doktor'un 21. bölümü yine büyük bir ilgi ve heyecan ile takip edildi. Yurt dışından dönen bir uçağın yolcuları hastalanmaya başlayınca hastanede ekstrem önlemler alınmış ve acil servis, içindeki bütün insanlarla birlikte karantina altına alınmıştı. 21. bölümde Ali Vefa, karantina alanında kalabalık karşısında çaresiz kalınca güvenlik duvarını aşıp Demir'in babasına yardım etti ve astım krizine çözüm buldu.

Durumu ağırlaşan Ferman, fenalaşmadan önce Ali Vefa'ya sonradan okuması için bir not verirken, kendisini Beliz'le konuşturdu. Beliz ise Ferman'ın hastalığına çare bulması için Ali'den söz vermesini istedi. Bütün bunlar yetmezmiş gibi, bir de üstüne, acilde bir doğum başladı. Ali Vefa, bebeği annenin karnından alarak ameliyata karantina alanında devam ederken, anne ve bebeği ölmek üzereyken her ikisine de yetişmeye çalıştı.

Mucize Doktor'un 22. bölüm fragmanı yayınlandı! Ferman, Ali'nin Nazlı'ya aşık olduğunu öğreniyor
Mucize Doktor dizisinde Ali'nin çocuğa kitap okuduğu sahne izleyicileri gözyaşlarına boğdu

Mucize Doktor'un 19. bölüm fragmanı yayınlandı! Ali Vefa, aşkını ilan etti

Taner Ölmez, Mucize, TV, Magazin, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 12:41 
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