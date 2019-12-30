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Mucize Doktor'un Açelya'sı Hayal Köseoğlu, Caner Şahin'den ayrıldı mı? Her şeyi sildi!
6 saat önce
Hayal Köseoğlu, geçtiğimiz hafta oyuncu sevgilisi Caner Şahin ile romantik pozlarını takipçileriyle paylaşmıştı.
Hayal Köseoğlu, geçtiğimiz hafta oyuncu sevgilisi Caner Şahin ile romantik pozlarını takipçileriyle paylaşmıştı.
Ancak Hayal Köseoğlu ve Caner Şahin'in bu fotoğrafları sosyal medya hesaplarından silmeleri kafaları karıştırdı.
Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 04:34
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