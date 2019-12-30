Mucize Doktor'un Açelya'sı Hayal Köseoğlu, Caner Şahin'den ayrıldı mı? Her şeyi sildi! - Son Dakika
Son Dakika Magazin Mucize Doktor'un Açelya'sı Hayal Köseoğlu, Caner Şahin'den ayrıldı mı? Her şeyi sildi! - Son Dakika Magazin

Mucize Doktor'un Açelya'sı Hayal Köseoğlu, Caner Şahin'den ayrıldı mı? Her şeyi sildi!

6 saat önce

Hayal Köseoğlu, geçtiğimiz hafta oyuncu sevgilisi Caner Şahin ile romantik pozlarını takipçileriyle paylaşmıştı.

Mucize Doktor'un Açelya'sı Hayal Köseoğlu, Caner Şahin'den ayrıldı mı? Her şeyi sildi!, System.String[]

Hayal Köseoğlu, geçtiğimiz hafta oyuncu sevgilisi Caner Şahin ile romantik pozlarını takipçileriyle paylaşmıştı.


Ancak Hayal Köseoğlu ve Caner Şahin'in bu fotoğrafları sosyal medya hesaplarından silmeleri kafaları karıştırdı.

Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 04:34 
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