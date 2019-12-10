Antalya'daki trafik kazasında kullandığı araç ikiye ayrılan sürücü Ümit Pamukçu mucize eseri kazadan kurtulduğunu söyledi.

Pamukçu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 15 Ağustos'ta Uncalı Mahallesinde sabah saatlerinde işe giderken, kavşakta kendisine sarı yan yoldaki araca kırmızı yandığı halde iki aracında yavaşlamaması sonucu kazanın meydana geldiğini söyledi.

Kaza anında araçtan savrulduğunu dile getiren Pamukçu, şöyle konuştu:

"Ayağa kalktığımda ilk baktığım şey arabam oldu. Arabamın ikiye bölündüğünü gördüm. Bana yardıma gelen bir ablaya 'Arabam niye ikiye bölündü, arabamın gerisi nerede' diye sorduğumda, bana 'Sen otur alnın kanıyor, bir şey yok aracın köşede' dedi. Kazadan sonra herkes şok oldu, bende şok oldum. Çünkü çok kötü bir kazaydı. Mucize eseri kurtuldum. Ondan sonra hayatım bayağı bir değişti. Artık kavşaklarda yeşil ışık yansa bile yavaşlayıp geçiyorum. Mucize bir kurtuluşum vardı."

Pamukçu, kaza görüntülerinin tekrar izlediğinde yine şok olduğunu, o kadar büyük bir savrulmayı beklemediğini ifade ederek, "Ailem de görüntüleri izleyince şok oldu. 'Verilmiş sadakamız varmış' dediler." diye konuştu.

Olayın geçmişi

Konyaaltı ilçesi Uncalı Mahallesi'nde 15 Ağustos'ta yaşanan kazada, Nurullah Akar idaresindeki 34 ZB 507 plakalı otomobil, trafik ışıklarının bulunduğu kavşakta Ümit Pamukçu yönetimindeki 07 RP 330 plakalı otomobille çarpışmıştı.

Çarpışmanın etkisiyle Pamukçu'nun kullandığı otomobil ikiye ayrılmıştı. Yola savrulan sürücü Pamukçu ile diğer araçtaki Nurullah Akar, Hakan Arslan ve Dilek Gürbey hafif yaralanmıştı.

Kavşakta bulunan MOBESE kameralarına yansıyan görüntülerde, araçların çarpışmaları ve sürücülerden Pamukçu'nun iki parçaya bölünen araçtan düştükten sonra sonra kalkıp yürümesi yer alıyor.