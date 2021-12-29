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Mucize gibi kurtuluş! Patlamada evin duvarı çöktü, odadaki 8 çocuğun burnu bile kanamadı - Son Dakika

Mucize gibi kurtuluş! Patlamada evin duvarı çöktü, odadaki 8 çocuğun burnu bile kanamadı

29.12.2021 11:45

Konya'da müstakil bir evde henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlama esnasında odanın duvarı yıkılırken anne yaralandı, evde bulunan 8 çocuğu ise şans eseri yara almadan kurtuldu.

Konya'nın Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi Erdemli Sokak üzerinde bulunan müstakil bir evde anne ve 8 çocuğunun uyuduğu sırada henüz belirlenemeyen bir sebeple patlama meydana geldi.

ODANIN DUVARI ÇÖKTÜ, ANNE YARALANDI

Patlama sonrasında anne ve çocuklarının bulunduğu odanın duvarı çöktü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri evde oluşan küçük çaplı yangına müdahale ederek söndürürken, olayda yaralanan anne Medine Taç sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Konya Şehir Hastanesine kaldırıldı.

8 ÇOCUK YARA ALMADAN KURTULDU

Olayda patlamanın yaşandığı odada bulunan ailenin 8 çocuğu yara almadan kurtuldu. Yakında bulunan baba Abdulvahap Taç'ın da patlama sesini duyarak eve geldiği öğrenildi. Polis ekipleri olay yerinde detaylı inceleme yaparken, patlamanın sebebinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

İşte olay yerinden görüntüler;

Mucize kurtuluş! Patlamada evin duvarı çöktü, odadaki 8 çocuğun burnu bile kanamadı
Mucize kurtuluş! Patlamada evin duvarı çöktü, odadaki 8 çocuğun burnu bile kanamadı
Mucize kurtuluş! Patlamada evin duvarı çöktü, odadaki 8 çocuğun burnu bile kanamadı
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Tatlıcak, Patlama, Polis, Konya, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Mucize gibi kurtuluş! Patlamada evin duvarı çöktü, odadaki 8 çocuğun burnu bile kanamadı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mucize gibi kurtuluş! Patlamada evin duvarı çöktü, odadaki 8 çocuğun burnu bile kanamadı - Son Dakika
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