Mucize gibi kurtuluş! Patlamada evin duvarı çöktü, odadaki 8 çocuğun burnu bile kanamadı - Son Dakika

Konya'nın Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi Erdemli Sokak üzerinde bulunan müstakil bir evde anne ve 8 çocuğunun uyuduğu sırada henüz belirlenemeyen bir sebeple patlama meydana geldi.

ODANIN DUVARI ÇÖKTÜ, ANNE YARALANDI

Patlama sonrasında anne ve çocuklarının bulunduğu odanın duvarı çöktü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri evde oluşan küçük çaplı yangına müdahale ederek söndürürken, olayda yaralanan anne Medine Taç sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Konya Şehir Hastanesine kaldırıldı.

8 ÇOCUK YARA ALMADAN KURTULDU

Olayda patlamanın yaşandığı odada bulunan ailenin 8 çocuğu yara almadan kurtuldu. Yakında bulunan baba Abdulvahap Taç'ın da patlama sesini duyarak eve geldiği öğrenildi. Polis ekipleri olay yerinde detaylı inceleme yaparken, patlamanın sebebinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

İşte olay yerinden görüntüler;