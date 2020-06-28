'Mucize Kafe' hizmete girdi - Son Dakika

'Mucize Kafe' hizmete girdi

'Mucize Kafe' hizmete girdiMERSİN'in Mut İlçesinde kaymakamlık ve Ak Ali Küçük Özel Eğitim Uygulama Merkezi tarafından hurda halindeyken tamir ve bakımı yaptırılan ve Mucize Kafe ismi verilen otobüs törenle hizmete girdi.

'Mucize Kafe' hizmete girdi

Başakşehir - Galatasaray maçının ardından iki takım saha içinde tartışma yaşadı
Emin Bayram, beraberliğe rağmen mutlu: Bugün oynamak benim hayalimdi
"Mücadelede tam tedbirli değiliz" diyen Bakan Koca vatandaşları uyardı: Yaz, rehavete neden olmamalı

MERSİN'in Mut İlçesinde kaymakamlık ve Ak Ali Küçük Özel Eğitim Uygulama Merkezi tarafından hurda halindeyken tamir ve bakımı yaptırılan ve Mucize Kafe ismi verilen otobüs törenle hizmete girdi.

Ak Ali Küçük Özel Eğitim Uygulama Merkezi bahçesinde düzenlenen törene; ilçe Kaymakamı Muammer Köken, Belediye Başkanı Volkan Şeker, Mersin Üniversitesi Mut MYO Müdürü Kasım Pınar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Harun Gergin, Bölge Trafik Amiri Vedat Taşkıran, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı M.Gürsel Aydın, Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mustafa Evren ile davetliler katıldı.

Açılış töreninde konuşan Ak Ali Küçük Özel Eğitim Uygulama Merkezi Müdürü Aydın Bütünay, Mucize Kafe ile özel gereksinimli öğrencilerin sosyalleşmesini, topluma entegrasyonunu el becerilerini arttırmaya yönelik çalışmaları yaparak, yaşayarak öğrenmelerini sağlayacaklarını belirtti. Bütünay, 'Bu çalışmamız ile özel çocuklarımıza fırsat verirsek tüm engellerin yıkılabileceğini göstermek istiyoruz. Özel çocuklarımızın sadece kafe hizmetinde değil aynı zamanda da ilçemizin kültür elçileri olabileceklerini göstermeyi amaçlamayı hedefliyoruz. Biliyorsunuz ki tüm anne babalar çocuklarından önce ölmek ister. Özel gereksinimli bireylerin anne babaları ise 'Ben olmazsam' kaygılarıyla çocuklarından sonra ölmek ister. İşte bu projemiz ile çocuklarımızın hayatta tek başlarına tutunabilmelerinin önünü açmayı hedefliyoruz. Bunun için ilçe kaymakamımız önderliğinde 4 aydır gece gündüz emek vererek bu çalışmamızı tamamladık" dedi. Mut Kaymakamı Muammer Köken de, "Bu otobüs kullanılamaz haldeydi. Yani sorulsa 'Hurdalığa at' denilecek vaziyetteydi. Ama biz bunu ilçemizdeki engelli kardeşlerimiz bir kafeterya şekline getirsin bir ikram aracı olsun dedik. Bu da ilçemizdeki kaynaklarımızın da bir örneği oldu. Belki bizim çok önemsemediğimiz bundan ne çıkar diyebileceğimiz kaynağımız belki çok iyi şeylere vesile olabilir. Bu sadece toprak kaynağı değil insan kaynağı da önemli. Bizim aslında ülkemiz olarak en iddialı olduğumuz hep söylenen deniz, kum, güneş, enerji, su kaynakları, maden kaynakları olduğu söylense de, ben hasbelkader bu ilçenin bir kaymakamı olarak şunu söyleyebilirim. Ülkemizin ve ilçemizin en iddialı olduğu kaynaklardan birisi de beşeri sermayedir. Beşeri sermaye trilyonlarınız olsa da eğer siz o sermayeyi insan eliyle yönetemiyorsanız hiçbir anlamı olmayacaktır. Buda bir fırsat. Biz hep beraber çalışalım. Gayret edelim. Güzel şeyler üretelim" diye konuştu.

Konuşmaların ardından yapılan dua sorasında davetliler Mucize Kafe'yi gezdiler. Daha sonra davetlilere ikramda bulunuldu. Mucize Kafe'nin önümüzdeki günlerde Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Ankara'da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı önünde hizmet vereceği, dileyenlerin özel günlerinde Kafe'yi kullanabilecekleri belirtildi.

Ali Küçük, Mucize, Mut, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.06.2020 17:55 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Mucize Kafe' hizmete girdi - Son Dakika

Son Dakika

00:01 Başakşehir - Galatasaray maçının ardından iki takım saha içinde tartışma yaşadı 23:50 Emin Bayram, beraberliğe rağmen mutlu: Bugün oynamak benim hayalimdi 23:25 "Mücadelede tam tedbirli değiliz" diyen Bakan Koca vatandaşları uyardı: Yaz, rehavete neden olmamalı 22:55 Yaptığı kaza sonucu aracı perte çıkan Alişan'ın yeni tercihi güvenilirliği bilinen marka oldu 20:45 Diyarbakır Valiliği, terör şüphelisine "köpekle işkence yapıldı" iddialarını yalanladı 20:12 Amfibik yangın söndürme uçağı İstanbul'da ilk kez kullanıldı 18:45 Stuttgart Bundesliga'ya yükseldi 17:38 Yağmur Mislina Kılıç'ın YKS için yaptığı Mabel Matiz paylaşımı, sosyal medyada gündem oldu 14:53 Messi ile Ronaldo, Tevez'in jübilesinde aynı takımda forma giyebilir 14:50 Sınavdan çıkan gencin, spikerin sorusuna verdiği yanıt kahkahalara boğdu 14:20 Tıp dünyası Hindistan'da kolsuz ve bacaksız doğan kız bebeğini konuşuyor 14:20 Esed'in 16 yaşındaki kızına aşkını ilan eden asker, kayıplara karıştı 11:56 Köyde kurduğu çiftlik örnek oldu! Kazancını duyan tası tarağı toplayıp köye gitmek istiyor 11:25 Koronaya yakalanan esnaf çok pişman: Sosyal mesafeye uymadım 'Bana bir şey olmaz' dedim, oldu 11:21 Sıfır otomobillerin piyasaya girmesiyle birlikte ikinci el araç fiyatlarında eylül ayında dengelenme olacak
Başakşehir - Galatasaray maçının ardından iki takım saha içinde tartışma yaşadı
00:01
Emin Bayram, beraberliğe rağmen mutlu: Bugün oynamak benim hayalimdi
23:50
"Mücadelede tam tedbirli değiliz" diyen Bakan Koca vatandaşları uyardı: Yaz, rehavete neden olmamalı
23:25
İkinci kez seçilen İzlanda Devlet Başkanı oyunu yüzde 53,08 artırdı
23:22
Gaziantep FK, sahasında Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı
23:14
Adana'da nişasta fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
23:09
Galatasaray maçında oyundan atılan Visca, kariyerinde ilk kez kırmızı kart gördü
23:02
Başakşehir - Galatasaray maçında Lemina'dan sonra Linnes de sakatlandı
23:01
Yaptığı kaza sonucu aracı perte çıkan Alişan'ın yeni tercihi güvenilirliği bilinen marka oldu
22:55
Eski TRT Başspikeri Cihangir Göker, hayatını kaybetti
22:34
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2020 00:22:59. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 'Mucize Kafe' hizmete girdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]