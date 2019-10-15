Son Dakika Haberleri: "Mucize kurtuluş" güvenlik kamerasında
Son Dakika Güncel 'Mucize kurtuluş' güvenlik kamerasında

"Mucize kurtuluş" güvenlik kamerasında

6 dakika önce

Bartın'da, iki otomobilin çarpıştığı kazada, yol kenarında bekleyen bir kişinin otomobilin altında kalmaktan son anda kurtulması, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Bartın'da, iki otomobilin çarpıştığı kazada, yol kenarında bekleyen bir kişinin otomobilin altında kalmaktan son anda kurtulması, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, Amasra yönüne seyreden bir otomobil, Arıt kavşağında aynı yöne dönüş yapan başka bir otomobille çarpıştı. Yol kenarında bekleyen bir vatandaş, kaza olacağını saniyeler öncesinde fark ederek kenara çekildi ve otomobillerin çarpmasından son anda kurtuldu.

Yaralananın olmadığı kazada yayanın, otomobilin çarpmasından kıl payı kurtulma anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Mucize kurtuluş güvenlik kamerasında

Amasra, Bartın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 09:08 Kaynak: AA
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