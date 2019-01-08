Mucize Meyve Alıç Ve Bilinmeyen Faydaları

KİLO VERMEK İÇİN…

Alıç meyvesinin en önemli faydaları arasında zayıflatma etkisi vardır metabolizmayı hızlandırır. Bu durum daha fazla kalori yakmayı sağlayarak hızlı kilo vermenizi sağlar.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRMEK İÇİN…

Bol miktarda C vitamini içeren alıç meyvesi, güçlü içeriği sayesinde toksinlerin vücuttan atılmasını sağlar. Antioksidan yönünden zengin olan alıç meyvesibağışıklık sistemini kuvvetlendirir.

YÜKSEK TANSİYONU DÜŞÜRMEK İÇİN…

Bu konuda yapılan birçok araştırma, alıç meyvesinin hafif derecede yüksek tansiyonu olan kişilerde oldukça etkili olduğunu gösteriyor. Alıç meyvesi içeriğinde bulunanlar sayesinde tansiyon için dengeleyici bir rol oynuyor.

ENERJİYİ YÜKSELTMEK İÇİN…

Alıç meyvesi, koroner damarları genişleterek kan dolaşımını hızlandırır. Besini kan olan hücreler sayesinde vücutta enerji seviyesi artar ve yorgunluk hissinden arınır.

STRESİ AZALTMAK İÇİN…

Birçok konuda fayda sağlayan alıç meyvesinin en önemli yararlarının arasında stres üzerindeki etkisi vardır. Sakinleştirici özelliği olan alıç meyvesi, kişideki stres seviyesini minimuma düşürerek rahatlatır.

SAĞLIKLI BİR SİNDİRİM SİSTEMİ İÇİN…

Bağırsak florası ile ilgili organik bileşenleri barındıran alıç meyvesi, sindirim sisteminin çok daha sağlıklı ve kolay işlemesini sağlar. Kabızlık, hazımsızlık ve mide ağrılarına iyi gelir.

GÜÇLÜ BİR KALP İÇİN…

Alıç meyvesi düzenli olarak tüketildiği takdirde kan akışını arttırarak kan basıncını düşürür. Aynı zamanda kan dolaşımının gelişimini sağlar. Üstelik yüksek kolesterole bağlı olarak görülen kalp hastalığına karşı iyi bir koruma sağlar.

TÜM BUNLARIN YANI SIRA;

KARACİĞERİ KORUR,

BAĞIRSAK ENFEKSİYONLARININ GİDERİLMESİNDE ROL OYNAR,

KÖTÜ KOLESTEROLÜ DÜŞÜRÜR, İYİ KOLESTEROLÜ ARTTIRIR,

ANTİOKSİDAN ÖZELLİĞİ SAYESİNDE CİLDİN TEMİZLENMESİNE VE YENİLENMESİNE YARDIMCI OLUR.

HAMİLELER TÜKETEBİLİR Mİ?

Hamilelik vücudun değiştiği, hormonların dönüşüm içinde girdiği bir dönem olduğu için beslenme her zamankinden daha önemlidir. Ancak bu her sağlıklı besinin tüketileceği anlamına gelmemelidir. Bu noktada hamile veya emziren kadınlar alıç meyvesini tüketmeden doktoruna danışmalıdır.