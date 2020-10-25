Mucize yaşamın mimarı oldular - Son Dakika

Mucize yaşamın mimarı oldular

25.10.2020 10:26
Mucize yaşamın mimarı oldular, System.String[]

İZMİR'de Galip ve Leyla Özsoy çifti, kas hastası oğulları Remzi Bahadır'a büyük bir özveriyle bakıyor.

İZMİR'de Galip ve Leyla Özsoy çifti, kas hastası oğulları Remzi Bahadır'a büyük bir özveriyle bakıyor. Aynı hastalıkla mücadele eden ilk oğullarını 10 yıl önce kaybeden Özsoy ailesi, 15 yaşına kadar hayatta kalması ümit edilen ikinci çocukları için tüm imkanları seferber ederek 29 yıl yaşatmayı başardı. Oğlunun hayatının bir öksürük destekleyici cihaza bağlı olduğunu anlatan Özsoy çifti, 12 yıldır kullandıkları cihazın çok eskidiğini ve bozulmasından korktuklarını söyledi.

Bornova ilçesinde yaşayan Remzi Bahadır Özsoy (29), kas erimesi olarak bilinen Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastası. Emekli Türkçe Öğretmeni Galip Özsoy (55) ve ev kadını Leyla Özsoy (52) çiftinin üç oğlundan biri olan Remzi Badahır'ın 7 yaşındayken yürümesinde bozulma fark edildi. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde DMD teşhisi konulan Remzi Bahadır Özsoy, 22 yıldır bu hastalıkla mücadele ediyor. Bu zorlu mücadelenin fedakarlık ve emek istediğini anlatan Galip Özsoy, oğlunun nefes almasının kendilerine büyük mutluluk verdiğini ifade ederek, "Bu hastaların bakımları hem maddi hem manevi ağır. Biz severek ve isteyerek bakıyoruz. Onların nefes alması bizim için mutluluk. Zorluklara sabrediyoruz. Bir mükafatı olduğunu düşünüyoruz. Hiç umutsuzluğa kapılmadım. Oğlum nefes alsın bize yeter. Yeni çıkacak gelişmeleri takip ediyoruz. Çocuklarımıza hayat gelir, tedavi bulunur umuduyla bekliyoruz" diye konuştu.

'BİR NEFES ALMAKTAN DAHA GÜZEL BİR ŞEY OLMADIĞINI YAŞAYINCA ANLADIK'Remzi Bahadır'dan iki yıl önce dünyaya gelen ilk çocuklarının da aynı hastalıkla mücadele ettiğini ve 19 yaşındayken ufak bir nezle sonucu hayata gözlerini yumduğunu söyleyen baba Özsoy, üçüncü çocuklarının sağlıklı olduğunu belirtti. DMD hastası Remzi Bahadır'ın hijyenine çok önem verdiklerini dile getiren Özsoy, "Bahadır'ın günlük bakımı ve temizliği var. Banyosu yatağında yapılıyor ve 3-4 saat sürüyor. Beslenmesine çok önem veriyoruz. Sağlık her şeyin başı. Bir nefes almaktan, öksürmekten daha güzel bir şey olmadığını yaşayınca anladık. İlk teşhis konulduğunda doktor o gün 'en fazla 15 yaşına kadar yaşar' demişti. Her an tedavisi bulunur diye bekledik. Aradan bunca yıl geçti. Henüz ciddi bir umut ışığı doğmadı" dedi.'BU CİHAZ BİZİM OLMAZSA OLMAZIMIZ'DMD hastalarının öksürmesini ve balgamın sökülmesini sağlayan bir cihaz kullanmak zorunda olduğunu ifade eden Galip Özsoy, uzun süredir aynı cihazı kullandıklarını söyleyerek şunları anlattı: "12 yıldır aynı öksürme cihazını kullanıyoruz. O olmasaydı oğlumuzu bu yaşa getirmemiz mümkün değildi. Bu cihaz bizim olmazsa olmazımız. Hastamız tıkandığında, öksürmesini, balgamın sökülüp çabuk atılmasını ve ciğerlere yapışmamasını cihaz sağlıyor. Aspireyle de balgamı çekebiliyoruz. Ama bu cihazın hayati önemi var. 12 yıl önce bir ücret ödemeden aldık. Ama şu an ödeme listesinde değil. ya bozulursa diye endişe ediyoruz. Bu cihazla ilgili bir an önce çözüm üretilmesini istiyoruz."'BİRBİRİMİZE BAĞIMLIYIZ'Uzun süredir yatağa bağımlı şekilde hayatını sürdüren Remzi Bahadır Özsoy, gün boyu internet ortamında vakit geçiriyor. Ellerini kullanamayan Özsoy, engellilerin göz hareketleriyle kontrol edebildiği mouse sayesinde bilgisayarını kullanıyor. Anne Leyla Özsoy, hayatını oğluna adadığını ve tüm gününü onunla geçirdiğini belirtti. Remzi Bahadır'ın yardımla konuşabildiğini dile getiren Özsoy, "Aspirasyon yapıyorum rahatlıyor. O ne derse o oluyor. Ben rahim kanseri oldum. Hastanede bir süre tedavi gördüm. Onunla ilgilenemediğim için yoğun bakıma girdi. Benim iyi olmam lazım, huzurlu, mutlu olmam lazım. Ben iyi olursam Bahadır da iyi. 12 yıldır birbirimize bağımlıyız. Ama severek yapıyoruz. Hayatımızı kurtaran öksürme cihazımızın yenilenmesini istiyoruz" diye konuştu.

Mucize yaşamın mimarı oldular
Mucize yaşamın mimarı oldular
Mucize yaşamın mimarı oldular
Mucize yaşamın mimarı oldular
Mucize yaşamın mimarı oldular
Mucize yaşamın mimarı oldular
Mucize yaşamın mimarı oldular
Mucize yaşamın mimarı oldular
Mucize yaşamın mimarı oldular

Kas Hastalığı, Remzi Bahadır, Bornova, Emekli, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Mucize yaşamın mimarı oldular - Son Dakika

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