Mucize yaşamın mimarı oldular - Son Dakika

İZMİR'de Galip ve Leyla Özsoy çifti, kas hastası oğulları Remzi Bahadır'a büyük bir özveriyle bakıyor. Aynı hastalıkla mücadele eden ilk oğullarını 10 yıl önce kaybeden Özsoy ailesi, 15 yaşına kadar hayatta kalması ümit edilen ikinci çocukları için tüm imkanları seferber ederek 29 yıl yaşatmayı başardı. Oğlunun hayatının bir öksürük destekleyici cihaza bağlı olduğunu anlatan Özsoy çifti, 12 yıldır kullandıkları cihazın çok eskidiğini ve bozulmasından korktuklarını söyledi.

Bornova ilçesinde yaşayan Remzi Bahadır Özsoy (29), kas erimesi olarak bilinen Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastası. Emekli Türkçe Öğretmeni Galip Özsoy (55) ve ev kadını Leyla Özsoy (52) çiftinin üç oğlundan biri olan Remzi Badahır'ın 7 yaşındayken yürümesinde bozulma fark edildi. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde DMD teşhisi konulan Remzi Bahadır Özsoy, 22 yıldır bu hastalıkla mücadele ediyor. Bu zorlu mücadelenin fedakarlık ve emek istediğini anlatan Galip Özsoy, oğlunun nefes almasının kendilerine büyük mutluluk verdiğini ifade ederek, "Bu hastaların bakımları hem maddi hem manevi ağır. Biz severek ve isteyerek bakıyoruz. Onların nefes alması bizim için mutluluk. Zorluklara sabrediyoruz. Bir mükafatı olduğunu düşünüyoruz. Hiç umutsuzluğa kapılmadım. Oğlum nefes alsın bize yeter. Yeni çıkacak gelişmeleri takip ediyoruz. Çocuklarımıza hayat gelir, tedavi bulunur umuduyla bekliyoruz" diye konuştu.