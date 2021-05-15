Mucize zayıflama miti

Herkesi yine kısa sürede fazla kilolardan kurtulma telaşı sardı. Bu dönemlerde doğal olduğu iddia edilen zayıflatıcı ürünlere talep artıyor. Etraftan duyulan tavsiyelerle, internet üzerinden bu tarz ürünlerin satın alındığına şahit oluyoruz.

Pek çok insan 'Doğalsa zararsızdır' gibi yanlış bir algıya sahip. Ama yapılan analizlerde doğal diye satılan ürünlerin içerisinde 'sibutramin' gibi ülkemizde yasaklı kimyasal maddelere rastlandığını da biliyoruz. Zaten 'Her doğal madde zararsızdır' gibi bir genelleme yapmak da mümkün değil. Ayrıca bu hafta İngiliz The Guardian gazetesi yayımladığı bir haberle bitkisel ürünler ve gıda takviyelerinin kilo vermede önemli bir etkisi olmadığına dair yeni bir araştırmayı da gündemine taşıdı.

Avustralya Sydney Üniversitesi 4 bin 331 katılımcı üzerinde yaptığı çalışmayla 'chitosan, fructan, konjuge linoleik asit (CLA)' gibi içerikleri olan zayıflama takviyeleriyle yeşil çay, mate, meyankökü ve beyaz fasulye gibi bitkisel takviyelerin etkisi incelendi. Sonuçta 'çoğu takviyenin kısa süreli kullanımının zararsız olduğu ancak klinik açıdan anlamlı olacak bir kilo kaybı sağlamadığı' ortaya kondu.

Bu furyaya paranızı ve sağlığınızı kaptırmayın. 'Mucize' vaat eden hiçbir şey gerçek ve kalıcı olamaz. Kilo vermenin ve korumanın en etkili yolu, aktivite ve sağlıklı beslenmedir.

HANGİ DESTEKLER İŞE YARAR?

Her dönem, tıpkı bir moda akımı gibi belli bitkilerin/takviyelerin ismi duyuluyor. Tek başlarına işe yaramamakla birlikte kilo verme sürecinde doktorunuza ve eczacınıza danışarak bunlardan destek alabilirsiniz.

Lif tüketimini arttırmak için:

Brokoli, karnabahar gibi sebzeler ve nohut, bezelye gibi baklagiller lifli gıdalardır. Bunların beslenmenizdeki oranını arttırmak önemli.

Eğer yeterli lif kaynağı tüketemiyorsanız, eczanelerden karnıyarık otu içeren takviyeler temin edebilirsiniz. Yemekten yarım saat önce alırsanız yeme isteğini bastırabilir.

Akşam tatlı istiyorsanız:

Sadece yeşil çay içerek zayıflamak mümkün değil. Ama belirli ölçüde yeşil çay ve kuşburnu çayı tüketmek destek sağlayabilir.

Akşam tatlı isteği çok fazla olan kişiler krom mineralinden yararlanabilir. Bunun da organik 'şelatlı pikolinat' formu vücutta daha iyi emildiği için tercih edilebilir.