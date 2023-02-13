MUCİZENİN ADI 10 YAŞINDAKİ AYÇA; 185'İNCİ SAATTE KURTARILDI - - Son Dakika
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MUCİZENİN ADI 10 YAŞINDAKİ AYÇA; 185'İNCİ SAATTE KURTARILDI -

13.02.2023 22:47

KAHRAMANMARAŞ'ta, 7.7 büyüklüğündeki depremde yıkılan apartmanın enkazında kalan 10 yaşındaki Ayça Çebni, ekiplerin çalışmasıyla 185'inci saatte kurtarıldı.

KAHRAMANMARAŞ'ta, 7.7 büyüklüğündeki depremde yıkılan apartmanın enkazında kalan 10 yaşındaki Ayça Çebni, ekiplerin çalışmasıyla 185'inci saatte kurtarıldı.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat Pazartesi günü merkez üssü Pazarcık olan 7.7 büyüklüğündeki depremde Şazibey Mahallesinde bulunan Ebrar Sitesi yıkıldı. 8 bloklu 11 katlı apartmanların bulunduğu binanın enkazı altında annesi ile birlikte kalan Ayça Çebni, arama- kurtarma ekiplerinin saatler süren çalışması ile depremden 185 saat sonra kurtarıldı. Ekiplerin zamana karşı mücadele verdiği çalışma ile enkazdan çıkarılan ve genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen Ayça, tedavisi için hastaneye götürüldü. Baba Çebni, tedavi altına alınan kızının görüntüsünü çekerek, mutluluğunu sosyal medyadan paylaştı. (DHA)

Kaynak: DHA
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185 saat sonra gelen mucize! 10 yaşındaki Ayça enkazdan sağ kurtarıldı 185 saat sonra gelen mucize! 10 yaşındaki Ayça enkazdan sağ kurtarıldı Bakan Koca: '(Kahramanmaraş merkezli depremler) 15 bin 664'ü serviste, 3 bin 636'sı yoğun bakımda olmak üzere 19 bin 300 vatandaşımız... Bakan Koca: '(Kahramanmaraş merkezli depremler) 15 bin 664'ü serviste, 3 bin 636'sı yoğun bakımda olmak üzere 19 bin 300 vatandaşımız... 10 yaşındaki Ayça 185 saat sonra kurtarıldı 10 yaşındaki Ayça 185 saat sonra kurtarıldı

Kahramanmaraş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MUCİZENİN ADI 10 YAŞINDAKİ AYÇA; 185'İNCİ SAATTE KURTARILDI - - Son Dakika

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SON DAKİKA: MUCİZENİN ADI 10 YAŞINDAKİ AYÇA; 185'İNCİ SAATTE KURTARILDI - - Son Dakika
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