Mucizenin böylesi: Burnuyla kitap yazdı - Son Dakika

Engelli ve dezavantajlı gençlerle ilgili saha araştırması yapan Bursa Yıldırım Belediyesi'nin ev ziyaretleri sırasında tanıştığı Dilek Uçar, belediye yetkililerine kitap yazma hayalinden bahsetti.

BELEDİYE YARDIM ETTİ

Dilek'in bu isteği Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz'a iletilince, Yılmaz genç kızı ziyarete gitti. Bu ziyaret sırasında Yılmaz'dan kitabını yazmak için tablet isteyen Uçar, hayaline de kavuştu.

Bir yılda ilk kitabı 'Ölümsüz Hayatlar'ı yazan Uçar, Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen 'Tam Bana Göre Festival'de, kitabını tanıtma ve okurları için imzalama şansı da buldu.

HİÇ OKULA GİTMEDİ

Hiç okula gitmeyen, okuma yazmayı da rehabilitasyon merkezleri sayesinde öğrenen Dilek Uçar'ın en büyük destekçileri ise annesi ve iki ablası ile Yıldırım Belediyesi Engelsiz Yaşam Okulu'ndaki öğretmenleri oldu.