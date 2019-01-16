Son Dakika Haberleri: Mucizevi Kurtuluşları Sully Filmine Konu Olan Yolcular 10 Yıl Sonra Aynı Koltuklarında
BBC

Mucizevi Kurtuluşları Sully Filmine Konu Olan Yolcular 10 Yıl Sonra Aynı Koltuklarında

1 saat önce

ABD'nin New York kentinde 15 Ocak 2009'da iki motorunun da arızalanması sonucu Hudson Nehri'ne inen uçağın yolcuları, mucizevi kurtuluşlarının 10. yıldönümünde aynı yolculuğu tekrar yaptı.

Mucizevi Kurtuluşları Sully Filmine Konu Olan Yolcular 10 Yıl Sonra Aynı Koltuklarında, System.String[]
ABD'nin New York kentinde 15 Ocak 2009'da iki motorunun da arızalanması sonucu Hudson Nehri'ne inen uçağın yolcuları, mucizevi kurtuluşlarının 10. yıldönümünde aynı yolculuğu tekrar yaptı.

Uçağın yolcuları, kazanın yıldönümünde bir araya gelerek aynı koltuklarında New York'tan Charlotte'a uçtu.

"Hayata dönüşleri için" kadeh kaldıran yolcuları Charlotte Havaalanını'nda pilot Sullenberger karşıladı.

Bir itfaiye aracı da uçağın inişinde havaya su püskürttü.

Amerikan televizyonlarına konuşan bazı yolcular, kazadan sonra hayata bakışlarının değiştiğini söyledi.

Eric Stevenson adlı yolcu, "Kazadan aldığım en büyük ders, hayatın, ilişkilerin, dostluğun ne kadar güzel olduğunu, küçük şeyleri dert etmemek gerektiğini anlamak oldu" dedi.

Nehrin dondurucu sularında yüzerek kurtulan Pam Seagle adlı yolcu da, "O an ölebilirdim. Ama kurtuldum ve şimdi hayatımın amacını daha fazla sorguluyorum" diye konuştu.

Kazanın filmi çekilmişti

US Airways'e ait Airbus A320 tipi uçak, Charlotte'a gitmek üzere LaGuardia Havalimanı'ndan kalkışından 3,5 dakika sonra kuş sürüsüne girmiş, 15-20 kilogram ağırlığındaki Kanada kazları iki motorun da durmasına neden olmuştu.

Hudson Nehri'ne acil iniş yapan 78 ton ağırlığındaki uçakta bulunan 155 kişinin tamamı kurtulmuş, pilot Chesley Sullenberger ulusal kahraman haline gelmişti.

2016'da Clint Eastwood kazanın filmini çekmiş, "Sully" adlı filmde Sullenberger'i Tom Hanks canlandırmıştı.
BBC

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 03:56 

Charlotte, New York, Amerika Birleşik Devletleri, Dünya
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