Mucur Belediyesi araç parkurunu genişletiyor - Son Dakika

Mucur Belediye Başkanı Atılgan Yılmaz, ilçede yapılan hizmetlerin aksamaması için araç parkurunu genişlettiklerini bildirdi.

Yılmaz, yaptığı yazılı açıklamada, 1 otomobil ve 1 hafif ticari araç olmak üzere 2 aracı belediyeye kazandırdıklarını belirtti.

İlçeye uzun yıllar hizmet verecek araçların, yapılan çalışmalarda kolaylık sağlayacağını vurgulayan Yılmaz, hizmetlerin daha hızlı ve başarılı olması için ellerinden geleni yaptıklarını aktardı.

Yılmaz, şunları kaydetti:

"İşlerimizi kolaylaştırmak, hizmette verimliliği arttırmak, daha iyi ve hızlı hizmet verebilmek için araç parkurumuzu güçlendirmeye devam ediyoruz. Amacımız ilçede yapılan hizmetlerin aksamaması ve kalitesinin artırılmasıdır. Güçlendirilmiş araç filomuzla vatandaşlarımıza daha kaliteli, daha hızlı ve daha verimli hizmet sunabileceğiz. Araçlar, çalışmalarımızda bizlere büyük kolaylık sağlayacak. Modern ve donanımlı araçlar hizmet kalitemizi de artıracaktır. Mucur'a ve halkımıza hayırlı olsun."