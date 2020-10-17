Mucur Belediyesinden içme suyu çalışması - Son Dakika

Mucur Belediye Başkanı Atılgan Yılmaz, ilçedeki içme suyu sıkıntısını giderecekleri bildirdi.

Yılmaz, yaptığı yazılı açıklamada, Devlet Su İşleri (DSİ) ile birlikte ilçedeki su sıkıntısını çözmek için sondaj ve tadilat çalışması başlattıklarını belirtti.

Su sorununun giderilmesi gereken en önemli konular arasında yer aldığını vurgulayan Yılmaz, "Su sorununun giderilmesi için sondaj ve tadilat çalışmalarını başladık. Yeni açacağımız su kuyularıyla birlikte ilçemizdeki sıkıntıyı çözeceğiz. 2021 yılı itibariyle Mucur'da içme suyu sıkıntısını gidermiş olacağız. Başlattığımız çalışma ile ilerleyen yılları da göz önüne almak üzere, ilçemizde uzun yıllar su ihtiyacı karşılanacak. Aynı zamanda kaynakların verimli kullanılması da sağlanacak. Mucur'un su sorununa çözüm üretirken, su depolarımızı ve alt yapımızı yenileyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Yılmaz, ilçedeki okullarda vatandaşların ve öğrencilerin daha sağlıklı ortamda eğitim almaları için okul bahçelerindeki asma çöp kovalarını yenilediklerini, çevre düzenlemelerini de yaptıklarını kaydetti.