Mucur'da aspir ekimine başlandı - Son Dakika
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Mucur'da aspir ekimine başlandı

19.04.2022 15:18
Mucur'da aspir ekimine başlandı

Kırşehir'in Mucur ilçesinde aspir ekimine başlandığı bildirildi.

Kırşehir'in Mucur ilçesinde aspir ekimine başlandığı bildirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İl Müdürü Duran Seçen, ilçeye bağlı Geycek köyünde aspir ekimine katıldı.

Seçen, burada yaptığı konuşmada, "Kuraklık ile mücadele eden bölgemizde alternatif tarım ürünlerinin ekimi gün geçtikçe önem kazanmaktadır. Bu kapsamda başta çörek otu olmak üzere aspir gibi ürünlerin ekimi ilimizde artmaktadır. Geçen sene Mucur ilçemizde yaklaşık 5000 dekarda aspir ekimi yapıldı. Bu sene bunun il genelinde artacağını düşünüyoruz. Yeni üretim sezonunun tüm üreticilerimize hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Seçen'e İlçe Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Yücekaya da eşlik etti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mucur'da aspir ekimine başlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mucur'da aspir ekimine başlandı - Son Dakika
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