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Son Dakika Güncel Mucur'da güneş enerjisi projesiyle elektrik üretilmeye başlandı

Mucur'da güneş enerjisi projesiyle elektrik üretilmeye başlandı

6 saat önce

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, ülkenin enerji ihtiyacının sürekli olması nedeniyle 'Güneş Enerjisi ile Enerji Üretimi' projesinin büyük önem taşıdığını bildirdi.

Mucur'da güneş enerjisi projesiyle elektrik üretilmeye başlandı, System.String[]

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, ülkenin enerji ihtiyacının sürekli olması nedeniyle 'Güneş Enerjisi ile Enerji Üretimi' projesinin büyük önem taşıdığını bildirdi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, KAEÜ Mucur Meslek Yüksekokulu'nun "Güneş Enerjisi ile Enerji Üretimi" projesi açılış töreni gerçekleştirildi.

Mucur Meslek Yüksekokulu'nun konferans salonunda yapılan törende konuşan Rektör Karakaya, projeyle yıllık 150 bin liralık enerji üretimi sağlanacağını vurguladı.

Karakaya, "Üniversitemizin hedefleri itibarıyla yapılan proje ülkemizin enerji ihtiyacının sürekli olması nedeniyle 'Güneş Enerjisi ile Enerji Üretimi' projesi büyük önem taşıyor. Millete faydalı, öğrencilere yararlı olan projelerin gece gündüz takibinde ve peşinde olmaya devam edeceğiz. Üniversite ve gençliğin bu milletin lokomotifi olduğu da unutulmamalıdır. Projeye emek veren herkese ayrı ayrı teşekkür ediyor, ülkeye ve millete faydalı projelerin devam etmesini temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

"Güneş Enerjisi ile Enerji Üretimi" projesinin yürütücüsü Öğretim Görevlisi Şaban Fındık ise okul binasının çatısında bin metrekarelik alana 480 güneş paneli yerleştirildiğini, proje ile yıllık 188 bin kilovat enerji üretilerek fazla gelen elektriğin de satışını yapabileceklerini dile getirdi.

Törene, Mucur Belediye Başkanı Atılgan Yılmaz, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ahmet Gökbel ile Prof. Dr. Mustafa Kurt, Genel Sekreter Mehmet Zeki Küçük, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 04:56 Kaynak: AA
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